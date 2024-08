Adele enflamme Munich lors d’un concert : découvrez son look éblouissant !

Munich, la ville de la bière, des jardins anglais et des châteaux bavarois, a récemment accueilli une star de la musique internationale. Adele, l’icône britannique aux multiples Grammy Awards, a enflammé la scène munichoise avec le concert d’ouverture de sa résidence « Adele in Munich ». Une soirée mémorable qui a rassemblé plus de 75 000 fans enthousiastes. La chanteuse a donné le coup d’envoi d’une série de 10 concerts dans une robe splendide, découvrez son look éblouissant !

Une entrée en scène majestueuse

Dès les premiers instants, Adele a su captiver l’attention de tou.te.s les spectateur.rice.s. Elle est apparue sur scène dans une tenue à couper le souffle : une robe ceinturée à col bateau bleu marine, avec une longue traîne doublée à l’intérieur rose poudré. Cette pièce unique, confectionnée en tissu moiré (étoffe avec un motif ondulé et des reflets hypnotiques) était l’œuvre de Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique de Dior. La robe, véritable chef-d’œuvre de haute couture, reflétait parfaitement l’élégance et la grâce d’Adele.

Pour parfaire son look, l’auteure-compositrice-interprète britannique avait opté pour des accessoires aussi sublimes. Elle portait des créoles en diamant qui captaient la lumière de la scène et ajoutaient une touche de glamour supplémentaire à son ensemble. Sa manucure shiny, parfaitement assortie à son look de scène, n’a également pas manqué de subjuguer la foule. Les spectateur.rice.s ont été ébloui.e.s par l’apparition d’Adele, sa robe capturant les lumières de la scène et créant des jeux de reflets qui ont ajouté une dimension magique à son entrée. Ce moment de pure féerie a ainsi marqué le début d’une soirée pleine d’émotions et de surprises (comme les canons à t-shirt).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adele (@adele)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adele (@adele)

Un début de concert sous les eaux

La météo n’était pas du côté de la chanteuse ce soir-là. Peu de temps après le début du concert, une averse s’est abattue sur Munich, transformant la scène en une véritable rigole. Toujours professionnelle, Adele a continué à chanter sous la pluie battante, sa voix puissante résonnant dans l’air humide. Mais rapidement, la traîne de sa magnifique robe, gorgée d’eau, est devenue trop lourde et l’a obligée à « interrompre » le show.

Avec son charme habituel et un sens de l’humour toujours présent, Adele a plaisanté avec le public tout en demandant de l’aide pour retirer la traîne encombrante. « Je n’avais pas prévu de prendre un bain de minuit, mais apparemment, la météo allemande en a décidé autrement ! », a-t-elle lancé, déclenchant alors les rires et les applaudissements de la foule.

Une performance inoubliable

Une fois libérée de sa traîne, Adele a repris son concert avec une énergie renouvelée. Elle a enchaîné ses plus grands succès, de « Hello » à « Someone Like You », en passant par « Rolling in the Deep ». Chaque chanson était accompagnée par de jolis effets visuels, créant une véritable symphonie de lumière et de son.

Adele a su, une fois de plus, créer une connexion particulière avec son public, rendant l’expérience encore plus spéciale et authentique. Un des points culminants de la soirée a été atteint lorsqu’Adele a interprété « Love in the Dark » et « Skyfall » (la chanson phare du film « James Bond ») accompagnée d’un orchestre. Elle n’a aussi pas pu retenir ses larmes lorsque 80 000 personnes ont chanté « Someone Like You » en même temps qu’elle. Sans oublier le moment où, accompagnée par du feu sur scène, elle a littéralement enflammé le ciel munichois, gravant alors cette nuit dans les mémoires de toutes les personnes présentes.

Adele bursts into tears as 80,000-people-crowd chants “Someone Like You”. #AdeleInMunich pic.twitter.com/kweSVgUjJ7 — Adele Stats (@StatsAdele) August 3, 2024

Adele perfoming “Love In The Dark” with a whole orchestra for the first sold-out show of her Munich residency. #AdeleInMunich pic.twitter.com/nagv6zIcjZ — Adele Daily (@adeledailynet) August 2, 2024

Les réactions à ce concert ont été unanimes : Adele a réussi à transformer une nuit pluvieuse en un moment magique et mémorable. Ce premier concert n’était que le début d’une série de performances qui se tiendront tout au long du mois d’août dans le cadre de sa résidence « Adele in Munich ». Avec sa voix exceptionnelle et son look éblouissant, Adele a su enflammer Munich et ainsi offrir à ses fans une soirée qu’iels n’oublieront jamais. Si vous avez la chance de pouvoir assister à l’un de ses prochains concerts, ne la manquez sous aucun prétexte !