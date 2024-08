Blake Lively confirme la tendance imprimé à fleurs de l’été avec style

Quand l’actrice américaine Blake Lively arbore l’imprimé à fleurs, le monde de la mode s’incline. Découvrez comment cette tendance fleurit avec éclat.

Blake Lively et l’adoption de l’imprimé à fleurs comme incontournable estival

À l’approche des beaux jours, la garde-robe se pare de ses plus belles couleurs et s’épanouit sous le signe du renouveau. Blake Lively, icône de style et muse moderne, confirme cette saison encore que l’imprimé à fleurs demeure un choix prisé pour rayonner en été. À chacune de ses apparitions, elle capture les regards avec des tenues où les motifs floraux jouent les vedettes, insufflant une fraîcheur qui ne laisse personne indifférent.

L’élégance florale selon Blake Lively

L’actrice a su démontrer que cet imprimé n’est pas réservé aux jardins bucoliques, mais qu’il s’affirme également comme un choix audacieux pour des événements mondains. A l’occasion de la sortie du film « It Ends With Us », Blake Lively arbore des looks estivaux qui mettent en valeurs les motifs floraux.

Voici quelques exemples marquants :

Dans un ensemble Chanel, l’actrice a su montrer son élégance avec une tenue aux motifs floraux.

À l’occasion d’une soirée à thème fleurie pour la sortie de son prochain film, elle a porté une tenue rose flashy.

Au quotidien, Blake Lively opte pour une tenue signée Chanel qui met en valeur les fleurs d’une manière plus sobre.

En costume-pantalon floral ELIE SAAB, lors d’une interview à l’occasion de la sortie de son prochain film « It Ends With Us ».

Conseils pour adopter le style floral avec panache

Inspirés par Blake Lively, voici quelques conseils pour intégrer l’imprimé à fleurs dans votre garde-robe estivale :

Osez la pièce maîtresse : choisissez un vêtement avec un imprimé floral comme pièce centrale de votre tenue et gardez le reste plus neutre pour équilibrer le look.

: choisissez un vêtement avec un imprimé floral comme pièce centrale de votre tenue et gardez le reste plus neutre pour équilibrer le look. Mixez les motifs avec subtilité : pour les plus aventureux.ses, associer différents imprimés floraux peut s’avérer payant si vous veillez à harmoniser les couleurs entre elles.

: pour les plus aventureux.ses, associer différents imprimés floraux peut s’avérer payant si vous veillez à harmoniser les couleurs entre elles. Un motif adapté pour tou.te.s : chacun.e peut porter des tenues avec des fleurs, car les imprimés floraux ont cette capacité unique de s’adapter à tous les styles et à toutes les morphologies. Que vous soyez grand.e ou petit.e par exemple, il existe une multitude de motifs et de coupes florales qui mettront en valeur votre silhouette. Les fleurs apportent une touche de fraîcheur et il suffit de trouver les bonnes couleurs et les bons designs qui résonnent avec votre personnalité.

Cette année encore, grâce à son élégance innée et son sens du style impeccable, l’actrice américaine Blake Lively prouve que l’imprimé floral est bien plus qu’une tendance passagère : c’est une expression intemporelle du chic estival. En suivant ces conseils inspirés par ses looks iconiques, vous pourrez révéler votre propre version de cet incontournable printanier.