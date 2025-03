Natalie Portman en mini-robe enflamme la Fashion Week parisienne

La Fashion Week de Paris, c’est LE rendez-vous des fashionistas, des créateurs de génie et des icônes du style. Cette année, une star a particulièrement brillé, on ne parle pas d’une mannequin en pleine ascension, mais bien de l’incomparable Natalie Portman. Actrice talentueuse, muse inspirante et ambassadrice de Dior, elle a fait une entrée fracassante dans une mini-robe noire très chic avec des empiècements en dentelle fine.

Une apparition digne d’une reine de la mode

Le 4 mars 2025, la magie a opéré dès l’instant où Natalie Portman a posé un escarpin sur le tapis rouge installé dans le jardin des Tuileries. Drapée dans une sublime mini-robe Dior, l’actrice a incarné à la perfection l’alliance du chic intemporel. Son look ? Une robe courte noire avec des empiècements en dentelle fine, avec un col montant qui ajoutait une touche d’élégance. Les flashs ont crépité et les réseaux sociaux se sont enflammés !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Natalie Portman (@natalieportman)

Une muse fidèle à Dior

Natalie et Dior, c’est une histoire d’amour qui dure ! Égérie du parfum Miss Dior depuis plus d’une décennie, elle est une habituée des premiers rangs des défilés de la maison. Au-delà du simple rôle d’ambassadrice, elle incarne avec grâce et authenticité les valeurs de la marque : élégance et raffinement.

Dans une récente interview, elle a exprimé son admiration pour Dior et les femmes qui œuvrent pour faire rayonner la maison. « Chaque pièce est une œuvre d’art, je me sens honorée, et si bien entourée de personnes extraordinaires », soulignant son respect pour les artisans derrière les créations, des cueilleuses de fleurs aux brodeuses des ateliers. Une passion sincère qui transparaît à chacune de ses apparitions.

Une mini-robe qui fait sensation

D’une simple tenue ? Non, un véritable statement fashion. La mini-robe noire portée par Natalie Portman était une petite merveille de finesse et de chic maitrisée. Avec sa coupe ajustée et sa longueur au-dessus du genou, elle soulignait à la perfection ses jambes et sa silhouette. On applaudit le choix de la dentelle, à la fois délicate et ultra-tendance, qui ajoutait une touche romantique tout en restant totalement moderne. Le col montant apportait, lui, une structure chic à l’ensemble. En un mot : sublime !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par YRIS MAGAZINE (@yrismagazine)

Des accessoires bien pensés

Que serait une icône de style sans les bons accessoires ? Natalie Portman le sait bien et n’a rien laissé au hasard. Elle a misé sur des talons noirs élancés, qui allongeaient encore plus sa silhouette. Des lunettes de soleil oversize lui ont donné un air à la fois mystérieux et ultra-glamour. Le tout était sublimé par une mise en beauté naturelle : un teint lumineux, une bouche légèrement rosée et des cheveux coiffés en un chignon faussement déstructuré. Effortless chic, comme toujours.

Si Paris est la capitale de la mode, alors Natalie Portman en est l’une de ses reines incontestées. Son apparition à la Fashion Week 2025 a confirmé son statut de véritable icône, aussi à l’aise sur un tapis rouge que sur un plateau de tournage. Son secret ? Une classe naturelle, un goût impeccable et une confiance en elle qui irradie à chaque pas.