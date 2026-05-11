« Magnifique » : à 68 ans, Andie MacDowell se montre sans filtre avec une nouvelle coiffure

Ses boucles argentées sont devenues l’une des signatures beauté les plus reconnues d’Hollywood. Toutefois, Andie MacDowell a surpris tout le monde avec une coiffure – deux nattes tressées – et l’explication derrière ce choix est aussi touchante qu’amusante.

Deux nattes, une révélation de tournage

C’est sur le tournage de la série « The Way Home » – dont la quatrième et dernière saison est sortie le 19 avril 2026 – qu’Andie MacDowell a découvert cette coiffure. Pour son rôle de Delilah « Del » Landry, la matriarche de la famille Landry, elle portait une perruque. Et pour cacher ses vrais cheveux en dessous, sa coiffeuse avait trouvé une solution simple : les tresser en deux petites nattes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andie MacDowell (@andiemacdowellfanclub)

« Je me sentais à nouveau comme une enfant »

« À la saison 3, ma coiffeuse tressait mes cheveux pour les cacher sous ma perruque. Je me sentais à nouveau comme une enfant avec mes deux petites nattes », a-t-elle confié en légende de son selfie. Une révélation inattendue pour une actrice connue depuis des années pour sa chevelure bouclée argentée volumineuse – et qui a visiblement trouvé quelque chose de joyeux dans cette coiffure d’un autre temps.

Un selfie sans filtre qui fait sensation

Sur la photo publiée le 10 mai, Andie MacDowell apparaît avec ses cheveux argentés tressés en deux nattes serrées de chaque côté de la tête, les pointes légèrement plus foncées. Elle porte une chemise à col blanc classique, un rouge à lèvres bordeaux prononcé et un eye-shadow fumé – un maquillage qui contraste avec la légèreté enfantine de la coiffure. Le résultat : une image à la fois inattendue et authentique qui a immédiatement généré une pluie de « Magnifique » dans les commentaires.

Et si elle adoptait les nattes au quotidien ?

« Il y a une partie de moi qui voudrait vraiment commencer à porter mes cheveux en nattes de temps en temps, de façon décontractée… Peut-être quand je fais de la randonnée ou une promenade sur la plage », a-t-elle ajouté avec un emoji souriant. Une déclaration qui a immédiatement résonné auprès de ses abonnées – nombreuses à saluer cette façon d’afficher la légèreté et la liberté capillaire, à tout âge.

Une actrice qui joue avec son « image beauté »

Ce selfie aux nattes n’est pas un « coup isolé ». Ces dernières semaines, Andie MacDowell multiplie les variations autour de sa chevelure signature. Le 15 avril, elle a été photographiée au Today Show avec une queue de cheval basse aux boucles volumineuses et une couronne lissée – une autre façon de réinventer ses cheveux sans jamais les trahir. Elle explore, essaie, sourit – et publie tout, sans filtre.

Le gris argenté comme manifeste

Andie MacDowell a amorcé sa transition vers le cheveu naturel en 2020, et n’est jamais revenue en arrière. Depuis, ses boucles argentées sont devenues un symbole – celui d’une femme qui refuse de se conformer aux injonctions du « paraître jeune à tout prix ». Ce post aux nattes ne trahit ainsi pas ce manifeste, il le prolonge : en s’autorisant à être enfantine, espiègle et sans apprêt, elle confirme que la liberté vis-à-vis des normes ne s’arrête pas à la couleur des cheveux.

Deux nattes, un selfie, et des millions de « Magnifique » – Andie MacDowell a prouvé qu’une coiffure d’enfance peut devenir l’un des gestes de style les plus libérateurs qui soit. Et que les meilleures idées viennent parfois des plateaux de tournage.