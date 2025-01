Découvrez ces stars qui privilégient le confort au glamour !

Dans un univers où les tapis rouges scintillent de robes haute couture et où chaque apparition publique ressemble à une compétition de style, une nouvelle vague déferle sur le monde des célébrités : le confort avant tout. Certaines stars osent troquer les talons vertigineux pour des baskets et les tenues glamour pour des ensembles de loungewear cosy. Plongez dans l’univers des célébrités qui cassent les codes en mettant le confort avant le glamour !

Quand le confort devient la nouvelle tendance

Le confort n’a pas toujours été à la mode. Pendant des décennies, les célébrités ont suivi le mantra du « il faut souffrir pour être belle ». Mais les temps changent. Entre la pandémie qui a normalisé les joggings et le besoin croissant d’un mode de vie plus authentique, les stars remettent en question les diktats du glamour. Aujourd’hui, elles prouvent que style et confort ne sont plus incompatibles. Et qui mieux que ces icônes modernes pour nous inspirer à sortir fièrement en sweat-shirt tout en restant au sommet de la coolitude ?

Gigi Hadid : la championne du style décontracté mais trendy

Si quelqu’un sait comment associer confort et mode, c’est bien Gigi Hadid. La mannequin américaine a le don de transformer une tenue ultra-simple en véritable leçon de style. En jogging, baskets et sweat oversize, elle parvient à avoir l’air tout droit sortie d’un défilé. Son astuce ? Miser sur des pièces bien pensées, même dans ses moments off. Avec elle, un simple jean mom et un t-shirt blanc deviennent un uniforme mode incontournable…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid)

Katie Holmes : l’incarnation de l’élégance décontractée

L’actrice, réalisatrice et productrice américaine Katie Holmes enchaîne les looks où confort rime avec raffinement : pantalons amples, chemises légères et pulls cosy sont ses alliés du quotidien. Katie prouve qu’il est possible d’être élégante sans effort, simplement en choisissant des pièces de qualité. Elle est l’exemple parfait de la star qui maîtrise l’art de la simplicité sophistiquée, tout en restant accessible et inspirante.

Zendaya : la reine du confort chic

Zendaya, actrice et mannequin américaine, est une adepte du loungewear depuis longtemps. Si on la voit briller sur les tapis rouges, elle est également connue pour son amour des ensembles casual. Elle jongle entre sweats minimalistes et pantalons amples, prouvant qu’une attitude cool suffit pour transformer un simple survêtement en déclaration de mode. Son secret ? Accessoiriser ! Un collier doré ou une paire de lunettes de soleil suffisent à donner du cachet à un look confortable. Zendaya nous rappelle qu’il n’y a pas besoin d’être engoncée dans des vêtements trop ajustés pour être au top de la tendance.

Katy Perry : la popstar adepte du confort coloré

La popstar adore les ensembles loungewear aux imprimés amusants qui reflètent son esprit pétillant et décontracté. Elle nous montre que confort ne rime pas forcément avec sobriété, et que s’habiller pour se sentir bien peut aussi être un moyen de s’exprimer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry)

Billie Eilish et son style oversize signature

Si quelqu’un incarne parfaitement le mantra « confort avant tout », c’est bien Billie Eilish. La chanteuse a fait du look oversize sa marque de fabrique, cassant les codes d’un glamour traditionnel souvent basé sur des silhouettes près du corps. Avec ses sweats amples, ses pantalons larges et ses motifs audacieux, elle impose un style unique qui ne transige jamais sur l’aisance. En refusant de se conformer aux attentes, Billie Eilish montre à ses fans qu’ils peuvent eux aussi s’habiller pour eux-mêmes, et non pour les autres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BILLIE EILISH (@billieeilish)

Pourquoi on aime cette tendance ?

Cette vague de confort nous rappelle que la mode doit avant tout être une question de bien-être. Les stars nous montrent qu’il est possible de s’habiller de manière pratique tout en restant stylée. Leur exemple brise le mythe selon lequel la sophistication exige des sacrifices physiques. Adopter le loungewear, c’est aussi embrasser une version plus authentique de soi-même, où le confort est une priorité et où l’on s’habille pour soi, pas pour les autres.

Il est temps de piocher dans vos sweats préférés et de les porter fièrement. Accessoirisez, jouez avec les couleurs et les textures, et n’oubliez pas : c’est l’attitude qui fait toute la différence. Si les stars troquent leurs tenues sophistiquées pour un style aussi confortable qu’inspirant, pourquoi pas vous ?