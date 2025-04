Angèle partage sa routine bien-être incontournable

Connue pour ses textes engagés, son look toujours pointu et son naturel désarmant, Angèle séduit autant par sa musique que par l’image d’équilibre qu’elle renvoie. Derrière cette apparente facilité se cache une véritable prise de conscience. Longtemps en pilote automatique, la chanteuse belge a récemment opéré un virage dans son mode de vie. Une nouvelle routine bien-être qu’elle revendique aujourd’hui haut et fort – et dont elle ne peut plus se passer.

« Je n’avais aucune hygiène de vie »

C’est avec une sincérité désarmante qu’Angèle l’avoue : pendant longtemps, son hygiène de vie était quasi inexistante. Entre les concerts, les tournées et la pression, elle vivait à 100 à l’heure sans vraiment prendre soin d’elle. Jusqu’au déclic. À l’aube d’une nouvelle tournée, la chanteuse décide de changer de cap. Objectif : retrouver de l’énergie, de la clarté d’esprit et un bien-être durable. Le point de départ ? Le sport.

Le sport, moteur d’un nouvel équilibre

Cardio, renforcement musculaire, yoga… sa routine sportive est devenue un pilier de son quotidien. Ce qui, au départ, était simplement une préparation physique pour la scène, s’est transformé en rituel salvateur. « Je m’y suis mise comme jamais, et ça me fait un bien fou », confie-t-elle dans les pages du magazine ELLE. Au fil des séances, elle redécouvre son corps, sa force, sa souplesse – et un nouveau rapport à elle-même.

Au-delà de la silhouette, c’est surtout la stabilité mentale qui prime. Angèle le reconnaît : cette discipline l’aide à garder les pieds sur terre, à mieux gérer le stress et à aborder ses journées avec plus de sérénité.

Une routine bien-être pensée comme un cocon

Sa routine ne se limite pas à la salle de sport. Angèle mise aussi sur une approche holistique : acupuncture pour relâcher la pression, respiration consciente pour apprivoiser le trac, massages Kobido pour relancer l’éclat de la peau. Elle prend soin d’elle sans obsession, mais avec constance. Et surtout, avec plaisir.

Côté soins, elle choisit des produits sensoriels et efficaces : la crème hydratante au kombucha d’Elemis, un blush crème léger signé Chanel, et un baume à lèvres à la menthe qu’elle adore. « J’aime que ma routine soit douce et rassurante », déclarait-elle à Vogue France en 2023. Pas question de suivre des tendances ou de céder aux diktats : elle privilégie ce qui lui fait du bien, tout simplement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Angèle (@angele_vl)

Une vision joyeuse et décomplexée du bien-être

Ce qui frappe chez Angèle, c’est sa capacité à incarner une vision libre du bien-être. Pas question de discipline rigide ni de privation. Elle parle aussi de ses obsessions du moment : les tenues rétro du film « Chance », les chansons d’Iliona, les concerts de Shay, les documentaires musicaux, ou encore les longues balades avec sa fidèle chienne Pepete.

Son rapport au bien-être est vivant, mouvant, joyeux – loin des standards figés. Elle montre que l’équilibre ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l’attention qu’on se porte.

En partageant son quotidien, Angèle ne cherche pas à donner de leçons. Sa routine bien-être, loin d’être une injonction, devient un terrain de jeu personnel, où se conjuguent écoute de soi et plaisir. Une belle manière de rappeler que le soin de soi peut aussi être une forme de liberté.