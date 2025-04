Letizia d’Espagne ajoute ce détail mode qui change tout au tailleur

Letizia d’Espagne continue d’incarner l’élégance moderne à la perfection. Présente le 11 avril 2025 à Leon, lors de la cérémonie « CreaEmpresa », la reine a une nouvelle fois démontré que chic et glamour peuvent cohabiter avec brio, même dans une tenue très codifiée comme le tailleur. Et cette fois, c’est un détail bien choisi qui a fait toute la différence.

Un tailleur revisité tout en finesse

Maîtrisant l’exercice du look institutionnel avec une aisance remarquable, Letizia est apparue dans un tailleur bleu canard à la coupe nette et moderne. Une teinte, subtilement éclatante, qui change des éternels gris et noirs souvent réservés aux engagements officiels.

Ce qui a vraiment retenu l’attention, c’est la pièce qu’elle a glissée sous sa veste : un haut noir satiné orné de dentelle délicate au niveau du col. Une touche glamour discrète, tout en subtilité, qui réinvente les codes du tailoring traditionnel. Ce détail apporte juste ce qu’il faut de glamour et de chic à une silhouette formelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carlos Álvarez | Fotógrafo Getty Images (@carlosalvarezgetty)

Une leçon de style accessible

Ce haut caraco à dentelle, pile dans la tendance actuelle, permet à Letizia de conserver toute l’élégance imposée par son rôle tout en apportant une touche personnelle à sa tenue. La dentelle, fine et bien positionnée, structure le décolleté sans le dévoiler, et crée un joli jeu de matière avec le satin fluide.

Ce type de pièce, facile à intégrer dans une garde-robe, permet aussi à chacune de twister un blazer ou un tailleur classique avec une touche plus douce, sans compromettre ni confort ni sobriété. Un bel exemple d’équilibre entre protocole et style affirmé.

Le bleu canard : une couleur flatteuse pour toutes

Autre choix fort de la reine : cette nuance bleu-vert intense, flatteuse sur toutes les carnations, qui change de l’éternel bleu marine. Cette couleur riche, ni trop vive ni trop sombre, illumine le teint et se marie aussi bien avec des accessoires dorés que des pièces noires.

En optant pour cette teinte peu commune, Letizia montre une fois de plus qu’il est possible d’innover en restant dans des tons élégants et faciles à porter. Résultat : un look sophistiqué, lumineux, et surtout… parfaitement réplicable dans la vraie vie.

Letizia, une modeuse moderne et accessible

Ce n’est pas la première fois que Letizia d’Espagne surprend avec une interprétation personnelle des grands classiques. Fan assumée de pièces de prêt-à-porter, elle n’hésite pas à porter du Zara ou du H&M lors de ses apparitions officielles, prouvant que style et statut ne sont pas incompatibles.

Elle alterne régulièrement entre tendances assumées – comme un tailleur rose Barbiecore ou un pantalon en cuir – et silhouettes intemporelles, avec toujours une précision dans les coupes et une attention particulière aux détails. Ce caraco à dentelle s’inscrit dans cette lignée : une touche mode juste, glamour et accessible, qui fait toute la différence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Avec son tailleur bleu canard rehaussé d’un haut noir satiné à dentelle, Letizia d’Espagne signe une nouvelle leçon de style printanier. La reine montre qu’il suffit parfois d’un seul détail bien choisi pour glamouriser un ensemble structuré et lui donner une toute nouvelle allure. Et si on s’en inspirait dès maintenant ?