Dans une robe sculpturale, Nicole Kidman signe une apparition remarquée

L’actrice, productrice et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman a signé une apparition éblouissante sur le tapis rouge des Oscars 2026 dans une robe sculpturale Chanel qui a immédiatement captivé l’attention.

Une création sur mesure, aérienne et historique

Nicole Kidman portait une robe custom signée Matthieu Blazy. Cette pièce en soie poudrée rose, ornée de plumes délicates, offrait un buste corseté sans bretelles, brodé de cristaux et de sequins noirs, prolongé d’une jupe fluide et vaporeuse. Nicole Kidman a complété l’ensemble de haute joaillerie : montres, bagues diamants et perles discrètes qui soulignaient sans alourdir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Vault (@__the_vault___)

Un moment symbolique pour « Moulin Rouge »

Présentatrice aux côtés d’Ewan McGregor pour fêter les 25 ans du film « Moulin Rouge » (2001), qui lui valut sa première nomination aux Oscars en 2001, Nicole Kidman incarnait l’élégance intemporelle. Sa silhouette sculpturale, à la fois structurée et éthérée, évoquait une héroïne de conte moderne, avec des plumes qui donnaient l’illusion d’un envol léger.

Une Australienne parmi les étoiles

Non nommée cette année, mais omniprésente, Nicole Kidman a côtoyé d’autres compatriotes : l’actrice australienne Rose Byrne (nommée meilleure actrice pour « If I Had Legs I’d Kick You ») et l’acteur australien Jacob Elordi (second rôle pour « Frankenstein » de Del Toro). Fidèle à Chanel lors des derniers événements, elle défile depuis le printemps 2026 en prêt-à-porter et Métiers d’Art, confirmant un lien indéfectible.

Cette robe sculpturale rose poudré aux accents plumeux positionne ainsi Nicole Kidman comme l’une des reines incontestées du tapis rouge Oscars 2026. Une vision d’élégance puissante et aérienne qui réaffirme son statut d’icône mode « immortelle ».