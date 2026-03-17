Dans une robe sculpturale, Nicole Kidman signe une apparition remarquée

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

L’actrice, productrice et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman a signé une apparition éblouissante sur le tapis rouge des Oscars 2026 dans une robe sculpturale Chanel qui a immédiatement captivé l’attention.

Une création sur mesure, aérienne et historique

Nicole Kidman portait une robe custom signée Matthieu Blazy. Cette pièce en soie poudrée rose, ornée de plumes délicates, offrait un buste corseté sans bretelles, brodé de cristaux et de sequins noirs, prolongé d’une jupe fluide et vaporeuse. Nicole Kidman a complété l’ensemble de haute joaillerie : montres, bagues diamants et perles discrètes qui soulignaient sans alourdir.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par The Vault (@__the_vault___)

Un moment symbolique pour « Moulin Rouge »

Présentatrice aux côtés d’Ewan McGregor pour fêter les 25 ans du film « Moulin Rouge » (2001), qui lui valut sa première nomination aux Oscars en 2001, Nicole Kidman incarnait l’élégance intemporelle. Sa silhouette sculpturale, à la fois structurée et éthérée, évoquait une héroïne de conte moderne, avec des plumes qui donnaient l’illusion d’un envol léger.

Une Australienne parmi les étoiles

Non nommée cette année, mais omniprésente, Nicole Kidman a côtoyé d’autres compatriotes : l’actrice australienne Rose Byrne (nommée meilleure actrice pour « If I Had Legs I’d Kick You ») et l’acteur australien Jacob Elordi (second rôle pour « Frankenstein » de Del Toro). Fidèle à Chanel lors des derniers événements, elle défile depuis le printemps 2026 en prêt-à-porter et Métiers d’Art, confirmant un lien indéfectible.

Cette robe sculpturale rose poudré aux accents plumeux positionne ainsi Nicole Kidman comme l’une des reines incontestées du tapis rouge Oscars 2026. Une vision d’élégance puissante et aérienne qui réaffirme son statut d’icône mode « immortelle ».

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« On ne la reconnaît presque pas » : Emma Stone captive dans robe argentée

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« On ne la reconnaît presque pas » : Emma Stone captive dans robe argentée

L'actrice et productrice américaine Emma Stone a captivé tous les regards sur le tapis rouge des Oscars 2026...

À 63 ans, Demi Moore fait sensation dans un « look gothique »

L'actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore a captivé le tapis rouge des Oscars 2026 avec un look...

Enceinte sur le tapis rouge, cette actrice brille dans une robe émeraude

Enceinte de son deuxième enfant, Wunmi Mosaku a illuminé le tapis rouge des Oscars 2026 dans une robe...

Qui est Jessie Buckley, l’actrice irlandaise qui vient de marquer les Oscars 2026 ?

L’actrice irlandaise Jessie Buckley s’est imposée comme l’un des grands noms de la cérémonie des Oscars 2026. Elle...

« Sac d’os » : la mannequin Bella Hadid relance le débat sur le « skinny shaming »

Les corps des célébrités sont malheureusement toujours commentés sur les réseaux sociaux. La mannequin américaine Bella Hadid en...

Une photo audacieuse de l’actrice Nicole Kidman, 58 ans, fait réagir les internautes

Nicole Kidman continue de susciter l’attention bien au-delà de ses rôles au cinéma. L’actrice, productrice, chanteuse et réalisatrice...