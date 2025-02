Angelina Jolie se confie sur ses soucis de santé : un témoignage qui inspire

L’actrice oscarisée Angelina Jolie, connue pour sa discrétion, s’est récemment livrée sur ses problèmes de santé dans une interview poignante accordée au Journal du Dimanche. À l’approche de ses 50 ans, la star hollywoodienne offre un témoignage empreint de vulnérabilité et de résilience qui ne manquera pas de vous toucher et vous inspirer.

Une prise de conscience précoce

« Vous savez, j’ai presque 50 ans. Ma mère a découvert qu’elle souffrait d’un cancer incurable à 48 ans. Ma grand-mère est décédée du même mal à 45 ans », confie Angelina Jolie. Cette histoire familiale marquée par la maladie a profondément influencé la vision de l’actrice sur sa propre santé et sa mortalité. « Je n’ai jamais cru que j’avais tout l’avenir devant moi, je suis consciente du caractère éphémère et fragile de la vie », ajoute-t-elle.

Des mesures préventives courageuses

Face à ce lourd héritage génétique, Angelina Jolie a pris des décisions radicales pour préserver sa santé. En 2013, elle a subi une double mastectomie préventive après avoir appris qu’elle était porteuse du gène BRCA1, qui augmente considérablement les risques de cancer du sein. « Mes médecins ont estimé que j’avais un risque de cancer du sein de 87 % et de cancer de l’ovaire de 50 % », expliquait-elle à l’époque. Deux ans plus tard, elle a également subi une ablation des ovaires pour réduire les risques de cancer ovarien.

Une période de « noirceur »

L’actrice a traversé des moments difficiles, tant sur le plan physique que mental. « J’étais dans une vraie noirceur pour des raisons sur lesquelles je préfère ne pas m’étendre, mais je n’avais plus assez de lumière et de vie en moi », confie-t-elle. Cette période coïncide avec son divorce très médiatisé d’avec Brad Pitt, officiellement prononcé en 2019 après trois ans de procédure.

La famille comme priorité absolue

Malgré ces épreuves, Angelina Jolie reste focalisée sur ce qui compte le plus pour elle : sa famille. Mère de six enfants âgés de 16 à 23 ans, elle affirme : « Moi, le pire qui pourrait m’arriver, ce serait la perte de ma famille. Je ne m’en relèverais pas. Mon métier n’est pas si important, je serais capable de vivre sans ».

Un retour à la vie grâce à l’art

C’est finalement à travers son art qu’Angelina Jolie a retrouvé un nouveau souffle. Son rôle dans le film « Maria », où elle incarne la célèbre cantatrice grecque Maria Callas, marque un tournant. « Maria a vraiment été le point de départ de mon retour à la vie. J’avais besoin de toutes ces personnes bienveillantes autour de moi pour me tenir la main », explique-t-elle.

Un message d’espoir et de résilience

Le témoignage d’Angelina Jolie sur ses problèmes de santé et sa résilience face à l’adversité résonne comme un message d’espoir pour de nombreuses personnes confrontées à des défis similaires. En partageant son expérience, l’actrice contribue à briser les tabous autour de la santé mentale et physique, tout en soulignant l’importance du soutien familial et de l’expression artistique dans le processus de guérison.

Son parcours rappelle que même les personnes qui semblent avoir tout pour elles peuvent traverser des périodes difficiles, mais qu’il est possible de rebondir et de trouver un nouveau sens à sa vie. Angelina Jolie, par sa franchise et son courage, continue d’inspirer bien au-delà de ses performances à l’écran.