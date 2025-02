La tendre déclaration d’amour de Julia Roberts va vous surprendre !

Il y a des histoires d’amour qui semblent tout droit sorties des films, mais quand il s’agit de Julia Roberts, on se dit que, peut-être, les contes de fées existent bel et bien à Hollywood. L’actrice oscarisée, l’égérie d’une génération, a récemment donné une preuve supplémentaire de l’amour qu’elle porte à son mari, Daniel Moder, en l’honneur de son 56ème anniversaire le 31 janvier 2025. Et cette déclaration a pris une tournure à la fois intime, émouvante et… adorable !

Un cliché nostalgique et une citation poétique

La publication de Julia Roberts n’est pas simplement un hommage à son mari, mais une véritable capsule temporelle. Elle a choisi une photo en noir et blanc, pleine de douceur et de tendresse, prise à l’époque où elle et Daniel attendaient leur premier enfant. On les voit tous les deux dans une étreinte chaleureuse, Daniel posant tendrement ses mains sur le ventre rond de Julia, un moment de complicité pure. Ce cliché ne date pas d’hier, mais il est toujours aussi puissant, immortalisant un moment où l’amour et l’attente d’un nouveau départ se mêlaient dans une douce symphonie.

Mais l’élément qui a fait fondre les internautes, c’est sans aucun doute la légende qui accompagne cette photo. Julia Roberts a choisi de citer l’un des poètes les plus romantiques et emblématiques du XXe siècle : Pablo Neruda. « I Love You, I Love You is my song and here my silliness begins » (Je t’aime, je t’aime est ma chanson et ici commence ma bêtise). Ce vers, à la fois simple et profond, déclare non seulement un amour indéfectible, mais aussi une forme de légèreté et d’insouciance, comme si l’amour pouvait être à la fois profond et un peu fou, un peu drôle, mais toujours sincère. Une déclaration qui ne laisse place à aucune ambiguïté : Julia aime son mari, et ce sentiment ne fait que grandir avec le temps.

Une histoire d’amour qui défie le temps

Lorsqu’on pense à Julia Roberts et Daniel Moder, difficile de ne pas être frappé par la longévité de leur relation. Plus de vingt ans de mariage, cela n’est pas si courant dans l’industrie du cinéma où les mariages passent souvent plus vite que les films eux-mêmes. Pourtant, Julia et Daniel ont trouvé un équilibre qui semble défier les lois du star-system. Ensemble, ils ont traversé les tempêtes, les projecteurs, et les années, mais leur amour n’a cessé de se renforcer.

Leur histoire a commencé en 2000, sur le tournage du film « The Mexican ». À l’époque, Julia était déjà une star mondiale, mais Daniel, lui, n’était qu’un technicien de cinéma derrière la caméra. Ce mélange d’univers professionnels différents a sans doute joué un rôle dans la préservation de leur vie privée, loin des paparazzis et des drames médiatiques. En 2002, ils se sont mariés dans une cérémonie discrète et intime, loin des flashes. Depuis lors, ils ont élevé ensemble 3 enfants (les jumeaux Hazel et Phinnaeus, nés en 2004, et Henry, né en 2007), et malgré les années, leur relation semble toujours aussi solide.

Ces deux-là ont une alchimie qui fait rêver et qui reste, quoiqu’il arrive, à l’abri des turbulences du show-business. Julia Roberts n’hésite d’ailleurs pas à exprimer régulièrement sur son compte Instagram son amour pour son mari, comme elle l’a fait lors de leur 22ème anniversaire de mariage en juillet 2024, partageant une photo d’un baiser passionné.

Un couple discret, mais uni

Si Julia Roberts est une figure incontournable d’Hollywood, elle a toujours su préserver son intimité. Avec Daniel, elle a trouvé l’équilibre parfait entre sa vie professionnelle exaltée et une existence familiale tranquille. Leur vie se déroule loin des feux des projecteurs. En 2018, Julia Roberts avait confié à Grazia USA : « Quand j’ai épousé Danny, j’ai senti que la vie ne serait plus jamais la même, d’une manière incroyable, indescriptible. C’est ma personne préférée sur Terre. Je suis plus intéressée par ses opinions que par celles de n’importe qui d’autre ».

Julia a ainsi su garder son amour pour Daniel sous un voile de simplicité et de sincérité. Lorsqu’elle lui rend hommage sur Instagram, ce n’est jamais pour le fracas des projecteurs, mais plutôt pour le plaisir de montrer à ses fans la beauté d’une histoire qui dure. Cette récente déclaration du 31 janvier est l’exemple même de leur complicité discrète et de leur bonheur mutuel, loin des rumeurs et du tapage médiatique.

Un modèle d’amour durable à Hollywood

Hollywood n’est pas vraiment réputé pour ses relations stables. Enchaînements de mariages et de divorces sont monnaie courante, et les histoires d’amour éphémères remplissent souvent les pages des tabloïds. Mais Julia Roberts et Daniel Moder incarnent une forme d’amour résilient, qui ne cède pas aux modes ou aux pressions extérieures. Ils ont construit une vie à deux fondée sur des valeurs de respect, de complicité et d’humilité. Et cela, dans une industrie qui valorise souvent le superficialité, est véritablement admirable.

Julia et Daniel prouvent ainsi qu’il est possible d’être une icône de cinéma tout en menant une vie privée équilibrée et discrète. Leur histoire est un modèle de fidélité et de dévouement, à une époque où il devient de plus en plus rare de voir des couples traverser le temps avec autant de force.