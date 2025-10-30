Anne Hathaway (42 ans) radieuse en robe rouge

L’actrice américaine Anne Hathaway a récemment ébloui le tapis rouge lors des WWD Honors 2025 à New York, vêtue d’une somptueuse robe rouge Valentino haute couture. Ce look, lié à une pièce d’archives de la maison Valentino datant de 2003, a magnifié l’élégance intemporelle de l’actrice, tout en soulignant un lien fort avec sa carrière et la mode.

Un choix de robe chargé de sens

La robe qu’Anne Hathaway portait provient de la collection automne 2003 de Valentino Garavani, une pièce emblématique façonnée en soie chiffon, avec plusieurs couches plissées et des bretelles délicates nouées à la main. Ce rouge vif, appelé « Valentino Red », fait partie intégrante de l’ADN de la maison depuis les années 1960 et symbolise selon Garavani la passion, la confiance et l’amour. Anne Hathaway est ainsi devenue la star incontestée de la soirée, mise en valeur par son maquillage assorti à la robe, notamment une bouche rouge intense.

Cette robe porte une charge émotionnelle particulière pour l’actrice, puisque c’est en 2005, peu avant la sortie du film, qu’elle a rencontré Valentino et Giancarlo Giammetti. Ce lien personnel a ajouté une dimension supplémentaire à ce choix vestimentaire, d’autant plus qu’Anne a présenté un prix honorifique lors de cet événement en hommage à ces grands noms de la mode.

Une mise en beauté et un style impeccables

Anne Hathaway a complété son look par une coiffure demi-attachée volumineuse signée Orlando Pita, mettant en valeur sa robe avec finesse. Les bijoux Bulgari apportaient une touche de raffinement sans détourner l’attention du vêtement. La styliste Erin Walsh a brillamment orchestré cette harmonie entre modernité et vintage.

Aux côtés de son mari Adam Shulman, l’actrice a affiché une complicité palpable, rendant cette soirée non seulement glamour, mais aussi pleine d’émotion personnelle. Leur élégance conjointe a été saluée par les photographes et les fans, qui n’ont pas tari d’éloges sur l’apparition d’Anne.

Anne Hathaway, muse intemporelle de Valentino

Cette apparition s’inscrit dans une longue histoire d’amour entre Anne Hathaway et la maison Valentino. Elle avait auparavant porté d’autres créations majeures de la marque, notamment sa robe de mariée en 2012. L’actrice, qui prépare la sortie du second volet de « The Devil Wears Prada » (Le diable s’habille en Prada), continue ainsi d’incarner une muse essentielle pour la haute couture.

En résumé, cette robe rouge est sans doute l’une de ses plus belles déclarations mode, combinant nostalgie, élégance et hommage. Un look qui restera longtemps dans les mémoires comme une parfaite illustration du glamour classique à l’américaine, revisité avec modernité et émotion.