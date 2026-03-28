Face à des mannequins jugées « trop maigres », Anne Hathaway aurait alerté sur les standards dans la mode

À l’occasion du tournage très attendu de « The Devil Wears Prada 2 » (Le diable s’habille en Prada 2), Anne Hathaway aurait exprimé ses préoccupations concernant la représentation de certains standards corporels dans l’industrie de la mode. Selon sa co-star l’actrice américaine Meryl Streep, Anne Hathaway aurait souhaité éviter la présence de silhouettes jugées « trop maigres » dans le film, soulignant l’importance d’une représentation plus équilibrée. Cette prise de position relance le débat sur l’évolution des critères esthétiques dans la mode et au cinéma.

Une vigilance sur les représentations dans la mode

Dans une interview accordée à Harper’s Bazaar, Meryl Streep explique avoir été surprise par la minceur de certains mannequins observés lors de défilés pendant la préparation du film. : « J’ai été frappée par le fait que les mannequins étaient non seulement belles et jeunes, elles me paraissent toutes jeunes, mais aussi d’une maigreur alarmante ». L’actrice évoque une impression inattendue, estimant que la question de la diversité corporelle avait déjà suscité des discussions ces dernières années.

Selon ses propos, Anne Hathaway aurait rapidement attiré l’attention de l’équipe de production afin d’éviter que le film présente des silhouettes jugées trop éloignées d’une représentation réaliste ou responsable : « Je pensais que tout cela avait été réglé il y a des années. Annie l’a remarqué aussi, et elle s’est empressée d’en parler aux producteurs, obtenant la promesse que les mannequins du défilé que nous préparions pour notre film ne seraient pas aussi maigres ! C’est une fille formidable ». Cette démarche s’inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur l’image du corps dans les industries créatives.

Un film très attendu par le public

Suite directe du film culte sorti en 2006, « The Devil Wears Prada 2 » (Le diable s’habille en Prada 2) met en scène le retour de personnages emblématiques, dont Miranda Priestly, interprétée par Meryl Streep, et Andy Sachs, incarnée par Anne Hathaway. Le scénario suit l’évolution de leurs carrières près de vingt ans après les événements du premier film.

Une évolution des attentes dans l’industrie

La question de la représentation corporelle dans la mode et le cinéma fait l’objet de discussions régulières depuis plusieurs années. Plusieurs initiatives ont été mises en place afin d’encourager une plus grande diversité de silhouettes dans les campagnes publicitaires et sur les podiums. La prise de position attribuée à Anne Hathaway illustre une sensibilité croissante à l’impact des images diffusées au grand public, notamment auprès des jeunes générations.

À travers cette intervention rapportée par Meryl Streep, Anne Hathaway contribuerait ainsi à relancer le débat sur les standards corporels dans l’industrie de la mode. Alors que « The Devil Wears Prada 2 » (Le diable s’habille en Prada 2) s’apprête à sortir en salles, cette attention portée à la représentation des corps illustre l’évolution des attentes du public et des professionnels quant à l’image véhiculée par le cinéma et la mode.