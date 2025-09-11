« Je ne suis pas à l’aise » : Pamela Anderson revient sur sa vie médiatisée avec Liam Neeson

Léa Michel
Depuis cet été 2025, la connexion entre Pamela Anderson et Liam Neeson s’est retrouvée au cœur d’un véritable feuilleton médiatique. Tandis que les deux stars enchaînaient les apparitions publiques pour promouvoir leur film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? », leur proximité évidente, mêlée à une alchimie palpable, a rapidement nourri les rumeurs d’une romance. Il n’en fallait pas plus pour que la presse people s’empare du sujet.

Pamela Anderson met les choses au clair

Très vite, des doutes ont émergé. Plusieurs médias ont suggéré qu’il s’agissait d’un pur « storytelling » imaginé pour booster la promotion du film. Des détails comme des muffins faits maison ou des dîners romantiques auraient été « fabriqués » pour renforcer cette narration. TMZ affirme même que les deux acteurs ne se seraient pas revus entre la fin du tournage et la reprise de la promotion, renforçant l’idée d’une mise en scène.

Présente au Festival de Deauville début septembre pour recevoir un Deauville Talent Award, Pamela Anderson a tenu à répondre aux critiques et mettre fin aux spéculations. « Je ne participerai jamais à des coups de pub », a-t-elle affirmé fermement sur scène. Et d’ajouter : « Ce serait une condamnation à mort pour ma vie privée. Je suis une personne authentique, et je ne joue pas avec l’amour pour amuser les médias ».

Pamela Anderson a aussi expliqué qu’elle se sent « mal à l’aise » avec la surexposition de sa vie sentimentale, soulignant combien le regard du public peut devenir destructeur. Si complicité il y a, elle est selon elle née « naturellement », sur le plateau, dans un cadre purement professionnel. « Je suis superstitieuse en amour. Ce qui doit se vivre n’a pas besoin d’être annoncé ».

Une mise au point qui tranche avec les codes hollywoodiens

Dans une industrie souvent adepte des connexions savamment orchestrées, Pamela Anderson revendique ici une autre voie : celle de la discrétion, de l’intimité préservée, et d’une sincérité peu commune à Hollywood. Romance ou simple amitié, elle préfère laisser planer le mystère.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Pamela Anderson (@pamelaanderson)

En définitive, au-delà des rumeurs et des mises en scène supposées, Pamela Anderson rappelle qu’il est possible d’exister à Hollywood sans céder à la mécanique des faux-semblants. Qu’il s’agisse d’une simple complicité ou d’un lien plus intime avec Liam Neeson, l’actrice choisit de garder le contrôle sur son histoire – et d’imposer ses propres règles dans un univers où l’intimité est souvent une denrée rare.

