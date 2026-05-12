« Ça ne lui va pas du tout » : la robe scintillante d’Halsey divise les internautes

Anaëlle G.
@iamhalsey / Instagram

Sur le tapis rouge, certaines apparitions font l’unanimité, d’autres lancent le débat. Le look choisi par Halsey au Gold Gala 2026 fait clairement partie de la seconde catégorie. L’auteure-compositrice-interprète américaine a fait son entrée dans une robe couture chargée de détails. Sous les publications partagées depuis le tapis rouge, les avis se sont vite divisés : certains adorent, d’autres beaucoup moins.

Une robe couture spectaculaire

Pour cette 5e édition du Gold Gala, organisée par Gold House au Music Center de Los Angeles, Halsey a opté pour une création haute couture du designer indien Rahul Mishra, issue de sa collection printemps 2024 baptisée « Superheroes ». La robe, sur une base beige/blush, était entièrement brodée de cristaux scintillants et de motifs métalliques verts et dorés. La partie haute plongeante descendait jusqu’à la taille, encadrée par de fines bretelles perlées. Le bas vaporeux en tulle s’étirait en une longue traîne parsemée de broderies inspirées de la nature.

Pour parfaire l’ensemble, Halsey portait des bijoux indiens : collier en émeraude Sabyasachi, boucles d’oreilles et bracelets Anita Dongre, le tout assorti à une tresse coiffée et un maquillage smoky. À ses côtés, son fiancé, l’acteur Avan Jogia, portait également une création Rahul Mishra coordonnée, dans un duo qui mettait à l’honneur la couture indienne, fidèle à l’esprit du Gold Gala dédié à la culture Asia-Pacifique.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by halsey (@iamhalsey)

Un look qui partage les internautes

Sous les nombreuses photos partagées en ligne, les réactions ont été variées. Certains internautes ont adoré la silhouette imaginée par Rahul Mishra, saluant une robe « magnifique », « féerique » ou encore « digne d’une œuvre d’art ». D’autres se sont montrés plus critiques envers ce choix mode.

Un rappel s’impose : le corps, l’apparence et les vêtements d’une femme – comme de toute personne – ne sont pas des sujets à attaquer ou à commenter avec méchanceté. Que la robe portée par Halsey au Gold Gala 2026 plaise ou non, il s’agissait avant tout d’un choix stylistique personnel. Fidèle à son univers, la chanteuse continue d’explorer une esthétique singulière, entre glam hollywoodien, couture spectaculaire et influences alternatives, sans chercher à faire l’unanimité.

Un Gold Gala 2026 placé sous le signe de la mode

Cette soirée prestigieuse, organisée chaque année par Gold House, célèbre la culture et les talents Asia-Pacifique. L’édition 2026, placée sous le thème « A New Gold World », a réuni de nombreuses personnalités, parmi lesquelles l’actrice indienne Priyanka Chopra, la skieuse acrobatique chinoise Eileen Gu, la mannequin américaine Chrissy Teigen, l’actrice et scénariste américaine d’origine indienne Mindy Kaling ou encore l’acteur et écrivain canadien Simu Liu. Une avalanche de looks couture, dont celui d’Halsey aura été l’un des plus commentés.

Avec cette apparition remarquée, Halsey a ainsi une nouvelle fois affirmé son goût pour les les créations qui sortent des sentiers battus. Sur les tapis rouges, elle n’a jamais cherché à répondre aux attentes des internautes, mais plutôt à exprimer sa personnalité à travers la mode. Une chose est sûre : fidèle à son univers artistique, Halsey continue de faire de chaque apparition un véritable moment de mode.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
Article précédent
« Une beauté indienne » : cette ancienne Miss Monde fait sensation dans une robe ivoire
Article suivant
À 47 ans, Kate Hudson illumine le tapis rouge dans une robe safran

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Pour son anniversaire, Sabrina Carpenter relance la tendance du « messy hair »

La chanteuse, autrice-compositrice-interprète et actrice américaine Sabrina Carpenter a célébré ses 27 ans le 11 mai 2026 en...

Justin Timberlake rend hommage à Jessica Biel pour la fête des Mères avec de rares photos de famille

Le chanteur américain Justin Timberlake n'est pas du genre à publier souvent des photos de famille. Il a...

Dans un look « année 2000 », Sydney Sweeney attire l’attention

Si vous suivez la nouvelle saison de la série "Euphoria", vous avez forcément remarqué LE look qui fait...

À 47 ans, Kate Hudson illumine le tapis rouge dans une robe safran

Il y a des couleurs qui annoncent le printemps mieux que toutes les fleurs. L'actrice et productrice américaine...

« Une beauté indienne » : cette ancienne Miss Monde fait sensation dans une robe ivoire

Quand Priyanka Chopra fait son apparition sur un tapis rouge, on s'attend à un moment de mode mémorable....

« Magnifique » : à 68 ans, Andie MacDowell se montre sans filtre avec une nouvelle coiffure

Ses boucles argentées sont devenues l'une des signatures beauté les plus reconnues d'Hollywood. Toutefois, Andie MacDowell a surpris...