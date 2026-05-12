« Ça ne lui va pas du tout » : la robe scintillante d’Halsey divise les internautes

Sur le tapis rouge, certaines apparitions font l’unanimité, d’autres lancent le débat. Le look choisi par Halsey au Gold Gala 2026 fait clairement partie de la seconde catégorie. L’auteure-compositrice-interprète américaine a fait son entrée dans une robe couture chargée de détails. Sous les publications partagées depuis le tapis rouge, les avis se sont vite divisés : certains adorent, d’autres beaucoup moins.

Une robe couture spectaculaire

Pour cette 5e édition du Gold Gala, organisée par Gold House au Music Center de Los Angeles, Halsey a opté pour une création haute couture du designer indien Rahul Mishra, issue de sa collection printemps 2024 baptisée « Superheroes ». La robe, sur une base beige/blush, était entièrement brodée de cristaux scintillants et de motifs métalliques verts et dorés. La partie haute plongeante descendait jusqu’à la taille, encadrée par de fines bretelles perlées. Le bas vaporeux en tulle s’étirait en une longue traîne parsemée de broderies inspirées de la nature.

Pour parfaire l’ensemble, Halsey portait des bijoux indiens : collier en émeraude Sabyasachi, boucles d’oreilles et bracelets Anita Dongre, le tout assorti à une tresse coiffée et un maquillage smoky. À ses côtés, son fiancé, l’acteur Avan Jogia, portait également une création Rahul Mishra coordonnée, dans un duo qui mettait à l’honneur la couture indienne, fidèle à l’esprit du Gold Gala dédié à la culture Asia-Pacifique.

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Un look qui partage les internautes

Sous les nombreuses photos partagées en ligne, les réactions ont été variées. Certains internautes ont adoré la silhouette imaginée par Rahul Mishra, saluant une robe « magnifique », « féerique » ou encore « digne d’une œuvre d’art ». D’autres se sont montrés plus critiques envers ce choix mode.

Un rappel s’impose : le corps, l’apparence et les vêtements d’une femme – comme de toute personne – ne sont pas des sujets à attaquer ou à commenter avec méchanceté. Que la robe portée par Halsey au Gold Gala 2026 plaise ou non, il s’agissait avant tout d’un choix stylistique personnel. Fidèle à son univers, la chanteuse continue d’explorer une esthétique singulière, entre glam hollywoodien, couture spectaculaire et influences alternatives, sans chercher à faire l’unanimité.

Un Gold Gala 2026 placé sous le signe de la mode

Cette soirée prestigieuse, organisée chaque année par Gold House, célèbre la culture et les talents Asia-Pacifique. L’édition 2026, placée sous le thème « A New Gold World », a réuni de nombreuses personnalités, parmi lesquelles l’actrice indienne Priyanka Chopra, la skieuse acrobatique chinoise Eileen Gu, la mannequin américaine Chrissy Teigen, l’actrice et scénariste américaine d’origine indienne Mindy Kaling ou encore l’acteur et écrivain canadien Simu Liu. Une avalanche de looks couture, dont celui d’Halsey aura été l’un des plus commentés.

Avec cette apparition remarquée, Halsey a ainsi une nouvelle fois affirmé son goût pour les les créations qui sortent des sentiers battus. Sur les tapis rouges, elle n’a jamais cherché à répondre aux attentes des internautes, mais plutôt à exprimer sa personnalité à travers la mode. Une chose est sûre : fidèle à son univers artistique, Halsey continue de faire de chaque apparition un véritable moment de mode.