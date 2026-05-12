Pour son anniversaire, Sabrina Carpenter relance la tendance du « messy hair »

Léa Michel
@sabrinacarpenter / Instagram

La chanteuse, autrice-compositrice-interprète et actrice américaine Sabrina Carpenter a célébré ses 27 ans le 11 mai 2026 en partageant sur Instagram un carrousel de photos qui a immédiatement enflammé la toile. Devant une bibliothèque vintage et une cheminée allumée, elle pose dans une robe à franges violette, ses boucles blondes décoiffées encadrant son visage. Un post rétro qui marque le grand retour d’une tendance beauté : le messy hair.

Le retour des boucles « undone »

Habituellement, Sabrina Carpenter affiche une coiffure lisse, avec sa célèbre frange et des longueurs souvent travaillées au brushing. Sur les clichés de son anniversaire, elle a choisi de laisser ses cheveux naturellement bouclés, légèrement volumineux, presque « sortis du lit ». Une coiffure qui ne doit rien au hasard et qui s’inscrit dans une tendance plus large baptisée messy hair, traduisible par « cheveux désordonnés » ou « undone ».

Apparue dès les années 80 puis revisitée dans les années 2000, cette mouvance beauté revient en force en 2026, portée par une nouvelle génération qui revendique le naturel. Loin du brushing dit parfait, le messy hair valorise la texture authentique du cheveu, les boucles libres, les vagues marquées et une certaine forme d’imperfection affirmée.

 

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Comment adopter le messy hair ?

Pour les personnes qui souhaitent reproduire cette coiffure de Sabrina Carpenter, pas besoin de coiffeur professionnel : le principe du messy hair repose sur un effet naturellement flou et décontracté. Quelques gestes simples permettent d’obtenir un résultat réussi.

  • Privilégiez un séchage à l’air libre ou avec un diffuseur afin de respecter la texture naturelle des cheveux.
  • Appliquez ensuite une mousse coiffante légère ou un spray texturisant pour apporter du volume et du mouvement.
  • Terminez en froissant délicatement les longueurs avec les doigts plutôt qu’avec un peigne.

L’objectif est d’obtenir une coiffure volontairement naturelle, avec un effet spontané parfaitement travaillé.

Avec son look d’anniversaire, Sabrina Carpenter s’inscrit ainsi pleinement dans le grand retour du naturel en beauté. La chanteuse confirme son influence stylistique en remettant au goût du jour une tendance qui célèbre les textures, les matières et l’authenticité.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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