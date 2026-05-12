Justin Timberlake rend hommage à Jessica Biel pour la fête des Mères avec de rares photos de famille

Fabienne Ba.
@jessicabiel / Instagram

Le chanteur américain Justin Timberlake n’est pas du genre à publier souvent des photos de famille. Il a fait exception le 10 mai à l’occasion de la fête des Mères aux USA – et le post, aussi simple que touchant, a immédiatement fait réagir.

« Les plus grandes femmes que je connaisse »

C’est avec ces mots que Justin Timberlake a accompagné son post Instagram : « The greatest women I know. Happy Mother’s Day ». Un hommage sobre et sincère, adressé simultanément à sa femme l’actrice, productrice et réalisatrice américaine Jessica Biel et à sa mère Lynn – deux femmes qu’il a réunies dans un même post avec trois photos inédites.

Le carrousel incluait une photo de Justin Timberlake et Jessica Biel avec leurs deux fils Silas, 11 ans, et Phineas, 6 ans – un instantané de famille rarement partagé publiquement. Un selfie du couple complétait le post, ainsi qu’une photo d’archive de Justin et sa mère Lynn datant de 1997. Un voyage dans le temps familial, entre présent et passé, qui a immédiatement touché ses abonnés.

 

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Lynn Timberlake répond dans les commentaires

La mère du chanteur n’a pas tardé à réagir dans les commentaires : « Awww ! Ça me fait sourire ! Être ta mère et la Grammy Lynn de Si et Phin sont les plus grandes joies de ma vie ! Je vous aime tous de tout mon cœur et mon âme, et je suis tellement bénie de vous avoir dans ma vie ! ». Une réponse aussi chaleureuse que le post lui-même – et qui a achevé de rendre l’ensemble irrésistible.

Un post qui répond aux rumeurs de crise conjugale

Ce post intervient dans un contexte particulier. Des rumeurs de tensions dans le couple avaient circulé en avril 2026, après la publication d’images de l’arrestation pour conduite en état d’ivresse de Justin Timberlake en 2024. Le média Page Six avait rapporté que Jessica Biel lui aurait posé un ultimatum, « en ayant assez d’être embarrassée publiquement ».

Un couple qui se célèbre régulièrement

Justin Timberlake et Jessica Biel se témoignent régulièrement leur affection sur les réseaux sociaux. En février dernier, pour les 45 ans du chanteur, Jessica Biel avait écrit : « Joyeux 45e anniversaire à un vrai original. Je t’aime, bébé ». Lors d’une interview avec Extra, elle avait également confié avoir voulu lui faire une vraie fête : « On a rempli la maison de fleurs, les enfants ont fait des cartes et on a dîné avec des amis. C’était parfait ». Des moments discrets, mais qui dessinent le portrait d’un lien solide malgré les « turbulences médiatiques ».

Trois photos, quelques mots et la réponse émue d’une mère dans les commentaires – Justin Timberlake a célébré la fête des Mères à sa façon : simplement, sincèrement, et avec des images que l’on garde rarement pour soi. Le message était clair, sans avoir besoin d’être dit.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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