Irina Shayk simplifie sa tenue du Met Gala avec un détail inattendu

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

Au Met Gala 2026, Irina Shayk a porté une création entièrement composée de montres et de bijoux – 200 heures d’artisanat à la main. Pour l’after-party, elle a opté pour l’exact opposé : une simple chemise blanche oversize. Et pourtant, le résultat était tout aussi inattendu.

Du sur-mesure à la chemise blanche

Après les festivités du Met Gala 2026, Irina Shayk est réapparue dans les rues de New York dans un look radicalement différent de sa tenue de soirée. Elle a choisi de porter une chemise blanche oversize comme micro-robe – laissant les manches volumineuses et le col structuré équilibrant la silhouette pour un effet « décontracté ». Une façon signature de revisiter l’après-gala, elle qui a l’habitude de surprendre dans ces moments de transition.

La ceinture en cuir, le détail qui fait tout

C’est une fine ceinture en cuir noir aux lanières pendantes qui cinçait la taille au-dessus de la chemise – transformant ce basique du vestiaire masculin en une pièce structurée avec une personnalité propre. Un accessoire qui a suffi à redonner une architecture précise à un look volontairement simple. Chez Irina Shayk, ce genre de détail ne doit rien au hasard.

Les cuissardes noires volumineuses

L’élément qui a véritablement capté l’attention était ailleurs : une paire de cuissardes noires en cuir montant bien au-dessus du genou, au volume exagéré et au tomber souple. Leur silhouette dramatique contrastait directement avec la légèreté de la chemise blanche au-dessus — un équilibre entre l’ordinaire et l’exceptionnel qui est au cœur de l’esthétique qu’elle cultive.

 

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Un petit sac Alexander Wang comme lien avec le Met

Pour compléter l’ensemble, Irina Shayk portait un petit sac Alexander Wang – rappelant discrètement la collaboration qui avait produit sa tenue du Met Gala. Un collier en argent assorti aux éléments métalliques de la ceinture finalisait le look – minimaliste et cohérent, sans jamais chercher à concurrencer la chemise et les bottes.

Sa règle d’or pour l’après-gala

Irina Shayk a une façon bien personnelle de vivre les after-parties du Met Gala : elle s’y débarrasse systématiquement de la complexité de la soirée pour quelque chose de plus personnel. Elle avait expliqué sa philosophie à People lors d’un Met Gala précédent : « Je dois pouvoir bouger, me sentir moi-même et m’amuser dans les vêtements ». Cette chemise blanche en micro-robe, ceinturée et bottée, était exactement ça.

Une chemise blanche oversize, une ceinture en cuir et des cuissardes volumineuses – Irina Shayk a ainsi prouvé une fois de plus que l’after-party peut être aussi fort que le tapis rouge. Pas avec plus, mais avec moins – et mieux placé.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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