Après l’annonce de son cancer, cette actrice américaine choisit de montrer la réalité de son corps

Après plusieurs mois de lutte contre la maladie, l’actrice américaine Nicole Elizabeth Eggert choisit de montrer une réalité souvent peu visible. Elle a partagé des images de son corps marqué par les traitements contre le cancer, dans un geste à la fois personnel et public. À travers cette prise de parole, elle s’inscrit dans une démarche de transparence sur le cancer et ses conséquences physiques.

Un parcours marqué par la maladie

Connue pour son rôle dans la série « Baywatch : Alerte à Malibu », Nicole Eggert a révélé en 2024 avoir été diagnostiquée d’un cancer de stade 2, une forme rare appelée carcinome cribriforme. Dans des entretiens, elle expliquait avoir ressenti des douleurs importantes avant le diagnostic, ainsi qu’une forte anxiété liée à la présence de la tumeur. Comme elle l’a confié à l’époque, cette période a été marquée par un sentiment d’urgence et d’impuissance face à la maladie, une expérience partagée par de nombreuses patientes.

Deux ans après son diagnostic, l’actrice a annoncé avoir subi une hystérectomie totale, après que des examens ont révélé des signes précoces d’un possible nouveau cancer. Cette intervention, qui consiste à retirer l’utérus et parfois d’autres organes reproducteurs, peut être recommandée dans certains cas pour réduire les risques de cancers gynécologiques, comme ceux de l’ovaire, de l’utérus ou du col de l’utérus. Nicole Eggert a précisé être reconnaissante envers ses médecins pour leur vigilance, soulignant l’importance du suivi médical dans ce type de parcours.

Montrer son corps sans filtre

Sur ses réseaux sociaux, l’actrice a récemment choisi de publier une photo montrant les cicatrices laissées par l’opération. Un geste fort, qui rompt avec les représentations habituelles des corps des femmes dans l’espace public. En légende, elle évoque le choix entre céder à la peur ou avancer avec courage face à l’incertitude. Ce message, largement relayé, a suscité de nombreuses réactions de soutien. Cette démarche s’inscrit dans un mouvement plus large où certaines personnalités publiques choisissent de montrer les réalités physiques liées à la maladie, sans les édulcorer.

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Une parole engagée sur l’expérience du cancer

Depuis l’annonce de sa maladie, Nicole Eggert a régulièrement partagé les différentes étapes de son parcours : chimiothérapie, perte de cheveux, mastectomie et reconstruction mammaire. Elle a notamment publié une vidéo où elle se rasait la tête avant le début de son traitement, accompagnée de sa fille. Un moment devenu un symbole de résilience pour de nombreux internautes. L’actrice a également évoqué un aspect souvent peu abordé : l’attente entre les traitements, qu’elle décrit comme une période particulièrement difficile, marquée par l’incertitude.

En partageant des images de son corps après un cancer, Nicole Eggert fait ainsi un choix à la fois intime et engagé. Son témoignage met en lumière les réalités physiques et émotionnelles du cancer, loin des images idéalisées. À travers cette prise de parole, elle participe à une meilleure compréhension de la maladie et ouvre un espace de dialogue, où vulnérabilité et courage coexistent.