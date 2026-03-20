Au bord de la piscine, cette basketteuse impressionne avec ses « abdominaux dessinés »

La joueuse américaine de basket-ball Cameron Brink impressionne les internautes au bord de la piscine avec ses « abdominaux sculptés », profitant de la canicule de L.A. après son enterrement de vie de jeune fille (EVJF).

Selfies qui font sensation sur les réseaux sociaux

Le 19 mars 2026, Cameron Brink, pivot des Los Angeles Sparks et de Breeze BC dans la ligue Unrivaled, a partagé une série de photos au bord de la piscine. Sous la lumière éclatante de la Californie, sa tenue minimaliste et ses abdominaux n’ont pas laissé les internautes indifférents. En légende, la joueuse a simplement écrit : « LA m’a manqué ❤️‍🔥 », en référence à une vague de chaleur record qui touche la région.

Au-delà des clichés eux-mêmes, c’est surtout la réaction en ligne qui retient l’attention. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés, entre admiration et enthousiasme. De nombreux internautes saluent « sa forme physique impressionnante », certains évoquant même « une condition athlétique irréprochable », tandis que d’autres soulignent « son aisance devant l’objectif » et « son charisme naturel ». Entre compliments, emojis enflammés et messages admiratifs, une chose ressort clairement : ces images ont marqué les esprits et reflètent pleinement le ressenti général des fans, largement conquis par cette publication.

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Retour triomphal après son EVJF

Fraîchement rentrée de son « bachelorette weekend » au Resort at Pelican Hill (Newport Beach), où elle a fêté ses noces imminentes avec Ben Felter – étudiant en informatique – (mariage prévu le 14 novembre 2026 à Palo Alto), Cameron savoure L.A. Parmi ses copines : la basketteuse Brooke Demetre, la joueuse de volley-ball Sydel Curry Lee ou encore la joueuse de volley-ball Callie Rivers Curry. Amies en commentaires : « Abs de feu ! ».

En résumé, ce glow post-vacances – plage, vagues – de la joueuse américaine de basket-ball Cameron Brink confirme son statut d’icône sport & mode, loin des terrains pour cause de préparation nuptiale.