Irina Shayk fait sensation avec une création composée uniquement de montres et de bijoux

La création arborée par la mannequin russe Irina Shayk lors du Met Gala 2026, dans la nuit du 4 au 5 mai, était entièrement constituée de montres, chaînes et bijoux, et elle a aussitôt captivé toute l’attention sur le tapis rouge.

200 heures d’artisanat à la main

La création a nécessité plus de 200 heures de travail artisanal à la main. Des chaînes remplaçaient les coutures habituelles, une montre servait de fermoir principal, des colliers en métal et des bracelets encerclaient les bras, et une chaîne descendait jusqu’au nombril. Le tout associé à une longue jupe noire fluide qui ancrait l’ensemble dans une silhouette cohérente – la partie basse sobre laissant toute la place à la complexité architecturale du haut.

Cette pièce était signée Alexander Wang, qui a décrit son concept dans un communiqué de presse : « Conçue comme une archive portable, la création s’appuie sur les principes surréalistes, recontextualisant des objets fonctionnels en mode. Les chaînes remplacent les coutures, les fermoirs remplacent les points de couture, et les montres ancrent le corps comme fermeture et point focal ». Une déclaration artistique qui résumait parfaitement le thème « Fashion is Art » du Met Gala 2026.

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L’hommage à Dalí sur le tapis rouge

La presse a immédiatement fait le rapprochement avec Salvador Dalí et ses montres molles – Irina Shayk décrite comme « un Dalí vivant » sur le tapis rouge, la montre devenant à la fois accessoire et structure du vêtement, objet du quotidien élevé au rang d’œuvre d’art. Une référence surréaliste parfaitement calibrée pour une soirée dont l’enjeu était précisément de questionner la frontière entre le vêtement et l’art.

« Elle est tellement éblouissante »

Alexander Wang a confié à Entertainment Tonight l’origine de son inspiration : « J’étais simplement inspiré par son énergie. Elle est tellement éblouissante que je me suis dit : ‘Mettons-la dans les bijoux les plus décadents et les montres les plus incroyables. Tout est dans le corps. Fashion Is Art' ». Un point de départ simple – la présence d’Irina Shayk – transformé en manifeste stylistique.

Des montres à la place des coutures, des chaînes à la place du tissu, 200 heures d’artisanat- Irina Shayk n’a ainsi pas simplement « porté une tenue au Met Gala 2026 ». Elle a incarné une idée, et c’est précisément ce que la soirée demandait.