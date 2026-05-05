Au Met Gala, la mannequin plus size Ashley Graham fait sensation

Chaque look du Met Gala marque la soirée à sa manière. Celui d’Ashley Graham cette année 2026 en est un exemple fort : une robe entièrement cousue à même le corps, inspirée de la peau d’un serpent, qui a ouvert la soirée avec une précision artistique rare.

Hôtesse et première arrivée sur le tapis rouge

Ashley Graham était l’une des premières célébrités à gravir les marches du Metropolitan Museum of Art dans la nuit du 4 au 5 mai 2026, en tant que co-animatrice du livestream Vogue du Met Gala, aux côtés de l’actrice, DJ et animatrice radio La La Anthony et de la mannequin et actrice britannique Cara Delevingne. Un rôle qu’elle a occupé avec une aisance naturelle – et une tenue qui a immédiatement donné le ton de la soirée.

Une robe cousue à même la peau

La pièce portée par Ashley Graham était signée Dimitra Petsa, fondatrice grecque de Di Petsa – maison connue pour son « wet look dress » signature. La robe, aux reflets chair et aux détails de maille tissée, s’inspirait des écailles de serpent – une seconde peau au sens littéral du terme. L’équipe a cousu l’intégralité de la robe à même le corps d’Ashley Graham avant qu’elle ne monte sur le tapis rouge.

La créatrice a confié à Vogue : « J’ai toujours admiré Ashley pour son intelligence et sa beauté, et c’est un rêve de l’habiller pour un moment aussi important ». C’est également la première fois qu’une création Di Petsa est portée au Met Gala.

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Un hommage aux artisans du musée

Selon Vogue, le look d’Ashley Graham était un hommage aux artistes qui ont consacré leur vie et leurs mains à créer les sculptures exposées dans le musée. Un message cohérent avec le thème de cette année 2026 « Costume Art » – cette idée que le vêtement peut être aussi précieux, aussi élaboré et aussi chargé de sens qu’une œuvre d’art. La robe comportait un décolleté en V, des détails de maille tissée et une traîne ample, réplique quasi exacte d’un look présenté lors du défilé Di Petsa automne-hiver 2026.

Les accessoires, jusqu’aux doigts

Ashley Graham portait des escarpins Gianvito Rossi et une pile de boucles d’oreilles en diamants signées Zales. Le détail le plus remarqué : une manucure chrome aux reflets argentés avec les pointes des doigts trempées dans un métal argenté – un effet unique qui prolongeait l’aspect sculpture du look jusqu’aux extrémités. Son maquillage, signé Jimmy Stam, misait sur une beauté naturelle – faux-cils et rouge à lèvres rose – tandis que ses cheveux bruns étaient coiffés en « wet look » plaqué en arrière.

Six apparitions au Met Gala

Il s’agissait de la sixième apparition d’Ashley Graham au Met Gala. En 2025, elle avait porté une robe en laine à rayures BOSS inspirée des costumes masculins des années 90. En 2024, une robe de Ludovic de Saint Sernin ayant nécessité plus de 500 heures de travail. Chaque édition est ainsi pour elle l’occasion d’affirmer que la mode peut et doit s’adresser à tous les corps – et que le plus grand musée du monde n’est pas une exception.

Une robe cousue à même la peau, des doigts chromés et une présence en première ligne dès l’ouverture du tapis rouge – Ashley Graham a ainsi prouvé une fois de plus qu’elle n’est pas simplement invitée au Met Gala. Elle en fait partie.