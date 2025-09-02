« Superbe » : Emma Stone enflamme le tapis rouge à Venise

Elle a foulé le tapis rouge comme on entre en scène : sûre d’elle, radieuse, et vêtue d’une robe qui a littéralement coupé le souffle. Emma Stone a dernièrement illuminé le Festival de Venise, confirmant son statut d’icône du cinéma et de la mode. Venue présenter « Bugonia », son nouveau film réalisé par Yorgos Lanthimos, l’actrice oscarisée n’a pas simplement assisté à une première – elle a signé un moment de grâce qui restera dans les mémoires du festival.

Une apparition digne d’un conte moderne

Emma Stone portait une robe signée Louis Vuitton, maison dont elle est l’une des ambassadrices phares. La création, dévoilée par Red Carpet Fashion Awards, se distingue par sa teinte rose poudré, son haut structuré et ses détails en tulle brodé, rehaussés de spirales argentées. À la fois aérienne et sculpturale, la robe marie élégance couture et audace contemporaine.

La jupe, au volume parfaitement maîtrisé, évoquait presque un nuage en mouvement, tandis que la structure du haut soulignait la silhouette de l’actrice avec justesse. Un équilibre parfait entre puissance et romantisme. Et puis il y avait ce sourire. Lumineux. Authentique. Débordant de cette énergie calme qui fait d’Emma Stone l’une des stars les plus appréciées de sa génération.

Une ovation de 7 minutes pour « Bugonia »

Le style n’était que le prélude, car l’émotion a continué à l’intérieur du Palazzo del Cinema, où « Bugonia » a été projeté pour la première fois. Le long-métrage, fruit d’une nouvelle collaboration entre Emma Stone et Yorgos Lanthimos après les succès de « The Favourite » et « Poor Things », a provoqué une réaction rare : une standing ovation de presque 7 minutes.

Selon le média Deadline, il s’agit de l’une des réceptions les plus chaleureuses du festival cette année. Applaudissements nourris, cris de joie, visages émus… le duo Stone–Lanthimos semble une nouvelle fois avoir touché juste, mêlant étrangeté narrative, humour noir et performances d’acteurs inoubliables.

Une présence magnétique

Ce n’est pas la première fois qu’Emma Stone captive Venise, mais cette année, elle a littéralement conquis le public, la critique… et les photographes. Chaque pas sur le tapis rouge semblait chorégraphié, chaque geste respirait l’aisance d’une actrice au sommet de son art – et de son style.

Dans un festival marqué par des moments forts et des présences très attendues (de Julia Roberts à Dwayne Johnson), Emma Stone a su créer une bulle à part, faite de glamour, de talent et d’émotion.

Avec « Bugonia », Emma Stone retrouve ainsi Yorgos Lanthimos pour une quatrième collaboration. Leur duo artistique est devenu l’un des plus féconds du cinéma contemporain : toujours inattendu, souvent déroutant, mais jamais tiède. On ne sait pas encore grand-chose de « Bugonia », sinon qu’il s’agit d’un thriller conspirationniste porté par une narration décalée et une mise en scène ultra stylisée. Toutefois, si l’on en croit les premières réactions à Venise, le film pourrait bien figurer en bonne place pour la prochaine saison des prix.