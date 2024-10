Ashley Graham à Paris : ses tenues élégantes font exploser Instagram !

La Fashion Week de Paris est toujours un événement incontournable pour les amoureux de la mode, mais cette saison, un nom a fait encore plus sensation que d’habitude : Ashley Graham. Le mannequin et activiste body-positive a illuminé la Ville Lumière avec ses looks élégants et parfaitement adaptés à ses formes. Son passage lors de la Fashion Week printemps/été 2025 n’est pas passé inaperçu, et ses tenues ont littéralement enflammé Instagram. Voici un petit débrief de ses tenues qui ont marqué ses apparitions à Paris.

Une robe scintillante pour Balenciaga : le glamour à l’état pur

La première tenue à faire trembler les réseaux sociaux a été celle qu’Ashley Graham a portée au défilé Balenciaga. Le 28 septembre 2024, elle est arrivée vêtue d’une robe argentée scintillante qui a immédiatement attiré l’attention de tou.te.s les photographes présent.e.s. Cette robe épousait ses courbes de manière parfaitement ajustée, mettant en valeur sa silhouette tout en restant d’un chic absolu. Mais ce qui a vraiment donné à ce look un effet « wow », c’est le manteau court en imitation fourrure noir qu’elle portait par-dessus. Un contraste parfait entre le scintillant de la robe et la douceur feutrée du manteau.

On dirait presque qu’elle a fusionné le glamour hollywoodien et la nonchalance parisienne avec une facilité déconcertante. Les commentaires sur son post Instagram ne se sont d’ailleurs pas fait attendre : « Iconique », « Sublime », ou encore « C’est la définition même de l’élégance ! » ont envahi la section commentaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Un look khaki Isabel Marant : trench et audace

Pour le défilé Isabel Marant, Ashley Graham a montré qu’elle pouvait également s’approprier le style utilitaire chic sans effort. Cette fois-ci, elle a opté pour une robe longue façon trench en khaki, un choix mode parfaitement dans l’air du temps. Cette robe structurée, tout en volume et en mouvement, a capté l’esprit de la marque, mais aussi celui de Paris. On sentait un certain clin d’œil aux tenues de la working girl parisienne qui allie style et praticité.

L’une des photos partagées sur son compte Instagram la montre souriante, en pleine photocall avec d’autres personnalités de l’industrie de la mode. Ce qui fait encore plus ressortir cette tenue, c’est l’attitude d’Ashley : elle semble à l’aise, confiante et surtout, fière de représenter toutes les femmes, quelle que soit leur taille. Les fans ont loué ce look comme étant « à tomber », saluant son audace à réinventer un classique du vestiaire parisien à sa manière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Chic et minimalisme chez Stella McCartney

Le 30 septembre 2024, pour le défilé Stella McCartney, Ashley Graham a fait une autre apparition remarquée dans un trench blanc long et épais. La créatrice britannique, qui est connue pour ses designs écoresponsables et sa recherche d’un minimalisme raffiné, semblait avoir trouvé en Ashley l’égérie parfaite pour incarner l’esprit de sa collection. Ce trench structuré, avec ses lignes nettes, a renforcé l’image d’Ashley comme étant une icône moderne du style.

À travers les photos qu’elle a partagées sur Instagram, on découvre une Ashley Graham rayonnante, souriante, et surtout toujours aussi accessible. Avec ce look, elle prouve que le trench n’est pas seulement une pièce fonctionnelle, mais peut aussi être un véritable statement mode lorsqu’il est porté avec assurance. Encore une fois, ses abonné.e.s ont explosé d’enthousiasme : « C’est LA référence pour le printemps prochain ! » pouvait-on lire dans les commentaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Une robe noire sexy pour un effet coup de théâtre

Et comment passer sous silence la fameuse robe noire qu’Ashley a arborée lors d’une soirée ? Ce look a définitivement ajouté une touche sensuelle à son passage à Paris. La robe noire, avec sa découpe audacieuse qui laissait entrevoir subtilement un bout de sa cuisse, était à la fois sexy et incroyablement sophistiquée. Ashley Graham sait définitivement jouer avec la mode et les codes du sexy !

Ce post Instagram a fait exploser les compteurs, avec des milliers de likes en quelques minutes seulement. L’effet « coup de théâtre » était total, et la communauté de fans ne s’est pas fait prier pour déclarer qu’Ashley avait « gagné la Fashion Week » avec cette tenue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

En seulement quelques jours, Ashley Graham a réussi à transformer chaque sortie parisienne en un véritable moment de mode, prouvant une fois de plus que la beauté n’a pas de taille et que la confiance en soi est la clé de tout look réussi. Ses tenues variées ont démontré sa capacité à s’approprier les tendances tout en restant fidèle à son propre style. Son passage à la Fashion Week de Paris a fait vibrer Instagram et a rappelé que la mode est avant tout un moyen d’expression, quel que soit notre corps. Une chose est sûre : Ashley Graham n’a pas fini de nous épater !