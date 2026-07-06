Dans un blazer gris élégant, Malia Obama signe une apparition remarquée

La réalisatrice américaine, Malia Obama, fille aînée du 44ᵉ président des États-Unis Barack Obama et de Michelle Robinson-Obama, a récemment fait une rare apparition publique à Chicago. Elle a assisté à l’inauguration de l’Obama Presidential Center aux côtés de sa sœur Sasha et de ses parents, Barack et Michelle Obama.

Un ensemble gris chic et minimaliste

L’événement marquait l’ouverture officielle de l’Obama Presidential Center, un moment important pour la famille Obama. Pour cette sortie, Malia Obama a choisi un blazer gris clair au décolleté profond, associé à une mini-jupe gris foncé. Elle a complété son look avec des escarpins pointus assortis, dans un esprit monochrome particulièrement élégant.

Côté beauté, Malia Obama a laissé ses longues tresses cuivrées encadrer son visage, coiffées avec une raie au milieu. Une allure à la fois moderne et décontractée, fidèle au style qui lui est souvent attribué. Sa sœur Sasha a, quant à elle, opté pour une tenue blanche dévoilant les épaules, ceinturée à la taille, accessoirisée avec de grandes boucles d’oreilles.

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Une carrière derrière la caméra qui se poursuit

Depuis plusieurs années, Malia Obama se consacre au cinéma. En janvier 2024, elle a présenté « The Heart » au Festival de Sundance. Le court-métrage suit un homme confronté au deuil de sa mère et aborde les thèmes des objets perdus, de la solitude, du pardon et du regret. Le film a ensuite été projeté au Festival du cinéma américain de Deauville, où il a reçu le premier Young Spirit Award de l’histoire du festival. À travers ses projets, la fille aînée de Barack et Michelle Obama construit progressivement sa propre trajectoire artistique, loin des projecteurs qui ont accompagné son enfance à la Maison-Blanche.

Rarement vue lors d’événements publics, Malia Obama a ainsi marqué les esprits lors de l’inauguration de l’Obama Presidential Center. Avec son ensemble gris sophistiqué et sa présence discrète, elle a confirmé son goût pour les silhouettes élégantes tout en poursuivant, loin du tumulte médiatique, son parcours dans le monde du cinéma.