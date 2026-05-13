Sandra Bullock célèbre la fête des Mères avec un tendre cliché souvenir de ses enfants

L’actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américano-allemande Sandra Bullock protège farouchement sa vie de famille. Le 10 mai à l’occasion de la fête des Mères aux USA, elle a fait une exception et partagé un rare cliché souvenir avec ses deux enfants – un post aussi intime qu’émouvant qui a touché des millions de personnes.

« L’honneur d’une vie »

Dans la légende de son post Instagram, Sandra Bullock a écrit : « À toutes les mamans, peu importe comment vous l’êtes devenues, Joyeuse fête des Mères. Nous sommes toutes liées par cet honneur d’une vie ». Des mots simples, qui disaient tout – et qui prenaient un écho particulier venant d’une femme qui a choisi l’adoption pour construire sa famille.

Parmi les photos partagées figurait une image inédite de Sandra Bullock regardant le ciel tandis que ses deux enfants, dans de jeunes versions d’eux-mêmes vêtus de costumes d’Halloween, étaient assis sur ses genoux. Louis a aujourd’hui 16 ans, Laila 11 ans – tous deux adoptés par l’actrice dans ses 40 ans, qui a toujours tenu à leur épargner l’exposition médiatique. Ce cliché rare a immédiatement ému ses abonnés.

Un hommage à sa mère disparue

Le post incluait également une photo de Sandra Bullock en conversation avec sa mère Helga Meyer, décédée, ainsi qu’un cliché d’enfance la montrant dans la neige avec sa sœur Gesine, toutes deux dans les bras de leur mère. La légende se concluait par : « Maman et Omi, merci de m’avoir appris. Vous nous manquez ❤️ Désolée d’avoir été une telle chipie ». Une autodérision tendre qui a fait sourire ses abonnés.

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« Ne sois pas comme moi » – le dernier conseil de sa mère

Sandra Bullock avait confié à People l’un des moments les plus marquants de son lien avec sa mère. « Avant que ma mère parte, nous avons eu un moment à son chevet où j’étais fermée et essayais de ne pas pleurer, et elle a simplement dit : ‘Ne sois pas comme moi’. En cet instant, une grande partie de notre vie ensemble s’est expliquée. Elle ne voulait pas que je traverse la vie fermée, effrayée de ressentir ». Une transmission qui transparaît dans chaque photo de ce post – une femme qui ressent tout, et qui n’en a plus honte.

Mère de deux enfants adoptés, par choix et par conviction

Sandra Bullock avait déjà évoqué son chemin vers la maternité : « Je ne sais pas pourquoi c’était la seule voie, mais je suis tellement heureuse que l’univers m’ait fait attendre. Même si j’étais anxieuse et impatiente – et ça m’a dit non, tu ne vas pas faire ça de la façon dont tu penses le faire ». Une maternité construite différemment, mais tout aussi profonde – comme ce post de la fête des Mères le confirme.

Et les chiens aussi

Quelques instants après son post principal, Sandra Bullock a partagé sur ses stories une photo d’elle allongée sur son canapé avec ses deux chiens, avec cette légende : « Et un très Joyeux fête des Mères à toutes les mamans de compagnie 🐾❤️ ». Un dernier clin d’œil léger et affectueux, fidèle à l’équilibre entre émotion et humour qui définit sa façon d’être en public – quand elle choisit de l’être.

Un cliché souvenir, un hommage à sa mère, une note d’autodérision et ses chiens sur le canapé – Sandra Bullock a ainsi célébré la fête des Mères avec une sincérité rare, à son image. Discrète dans sa vie privée, mais profondément présente quand elle choisit de partager.