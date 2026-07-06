Ester Expósito mise sur une robe blanche au style épuré et fait sensation

L’actrice espagnole Ester Expósito a marqué les esprits lors de son passage au Festival de Télévision de Monte-Carlo. Elle s’est illustrée dans une robe blanche au style résolument épuré, qui n’a pas tardé à enflammer les conversations mode.

Une présence remarquée au Festival de Monte-Carlo

C’est lors de la 65ᵉ édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo qu’Ester Expósito a fait l’une de ses apparitions les plus saluées. Elle figurait parmi les invitées les plus attendues de cet événement consacré à la création télévisuelle internationale. Au cœur de cette effervescence, l’actrice espagnole a su tirer son épingle du jeu, à la fois sur le plan professionnel et stylistique.

Une robe blanche au style épuré

Pour son apparition au festival, Ester Expósito a misé sur une robe blanche au style résolument minimaliste. Loin des silhouettes dites spectaculaires souvent privilégiées sur les tapis rouges, elle a opté pour la sobriété, dans une approche qui rappelle les grands classiques de l’élégance contemporaine. Un choix qui s’inscrit dans une tendance forte du moment : celle d’un luxe « plus discret », plus épuré, qui mise sur la qualité des coupes plutôt que sur le spectacle.

Un maquillage signé Charlotte Tilbury

Pour parachever son apparition, Ester Expósito a confié sa mise en beauté à la marque Charlotte Tilbury. La maison londonienne, devenue une référence dans le maquillage de luxe à travers le monde, lui a signé une mise en beauté en parfaite cohérence avec le caractère épuré de sa robe : un rendu naturel, lumineux, mettant en valeur le teint méditerranéen d’Ester Expósito.

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La Nymphe d’Or du Meilleur Espoir International

Au-delà de l’apparence, la présence d’Ester Expósito à Monte-Carlo avait une dimension hautement professionnelle. Elle y a en effet été récompensée par la prestigieuse Nymphe d’Or du Meilleur Espoir International, remise lors de la cérémonie d’ouverture du festival, le 12 juin 2026. Cette distinction, particulièrement convoitée par les jeunes talents de la fiction internationale, honore les compétences exceptionnelles d’un talent émergent reconnu sur la scène mondiale. C’est le prince Albert II de Monaco lui-même qui lui a remis le trophée, dans un moment particulièrement émouvant pour l’actrice, visiblement honorée.

Un discours empreint d’émotion

L’émotion a marqué la prise de parole d’Ester Expósito sur scène, après avoir reçu son prix. L’actrice a entamé son allocution dans trois langues, pour rendre hommage à la dimension internationale du festival : « Hola, buenas noches, bonsoir ». Avant de poursuivre : « C’est un honneur pour moi d’être ici ce soir, entourée de si talentueux artistes. Je pense que c’est vraiment important de reconnaître et célébrer le talent, peu importe la nationalité et la langue ». Elle conclut, souriante : « C’est ma première fois à Monte-Carlo donc je pense que ça va être une nuit très spéciale et que je n’oublierai jamais ». Un message simple, sincère et chargé d’émotion, qui a touché le public présent.

Un message tendre de remerciement

Au lendemain de la cérémonie, Ester Expósito a publié un message tendre sur ses réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude. « Gracias por este reconocimiento precioso » (« Merci pour cette reconnaissance précieuse »), a écrit l’actrice en espagnol, en taguant le festival ainsi que la marque qui l’avait sublimée. Une publication accompagnée d’emojis cœurs bleus et roses, à l’image de l’émotion ressentie lors de l’événement.

Une carrière internationale en plein essor

Pour Ester Expósito, cette récompense intervient à un moment charnière de sa carrière. Révélée en 2018 dans la série espagnole « Elite » sur Netflix, elle est devenue en quelques années l’une des figures incontournables de sa génération. Elle multiplie depuis les apparitions internationales, conjuguant tournages dans son pays natal et projets à l’étranger. Sa nomination par le Festival de Monte-Carlo confirme la dimension internationale prise par sa carrière, et la place désormais parmi les nouvelles voix les plus suivies de la fiction télévisuelle mondiale.

Une apparition qui rayonne sur les réseaux

Comme à chaque apparition publique d’Ester Expósito, sa présence au Festival de Monte-Carlo a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Les images de la cérémonie, relayées par les médias spécialisés et les comptes mode, ont suscité une vague de commentaires admiratifs. L’élégance épurée de sa robe blanche, associée à sa mise en beauté naturelle, a placé Ester Expósito parmi les figures stylées les plus commentées.

Avec sa robe blanche au style épuré, sa Nymphe d’Or du Meilleur Espoir International et son discours empreint d’émotion, Ester Expósito signe ainsi l’une de ses apparitions les plus marquantes de l’année. Elle confirme à la fois son ascension professionnelle et son sens aigu de l’élégance.