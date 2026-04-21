La robe et la coupe de la chanteuse Christina Aguilera créent l’événement sur le tapis rouge

Fabienne Ba.
Screen @_pauloeduardo1 / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète américaine Christina Aguilera n’est pas venue faire de la figuration au Breakthrough Prize 2026. Elle a signé une entrée remarquée à double titre : une robe noire glam-chic et une coupe de cheveux qui a pris tout le monde par surprise.

Un look pensé de la tête aux pieds

C’est au 12e Breakthrough Prize Ceremony, le 18 avril 2026 à Santa Monica, que Christina Aguilera a dévoilé ce qui s’est rapidement imposé comme l’un des looks les plus commentés de la soirée. La chanteuse est apparue dans une robe noire à épaules dénudées, dont le corsage structuré à effet cuir créait une silhouette en sablier. La jupe, quant à elle, se transformait progressivement en un drapé plissé aux panneaux semi-transparents, contrastant avec la rigueur du haut. Un traîne légère dans le dos venait adoucir l’ensemble.

Pour cette soirée, Christina Aguilera était accompagnée de son fiancé Matthew Rutler, élégant dans un costume noir. Ensemble, ils formaient l’un des couples les plus stylés de cette édition du Breakthrough Prize, la cérémonie surnommée les « Oscars de la science ».

Des accessoires dans la continuité du noir

Christina Aguilera a complété sa tenue avec un collier mettant en valeur une grande pierre sombre sur une chaîne de diamants serrés, un bracelet fin et plusieurs bagues. Des talons ouverts à bout pointu noirs finalisaient une silhouette entièrement monochrome, cohérente du premier regard au dernier détail.

La vraie surprise : la coupe de cheveux

Si la robe a attiré l’œil, c’est sa nouvelle coupe qui a provoqué le plus de réactions. Connue pour sa longue chevelure blonde, Christina Aguilera est arrivée avec un carré à hauteur du menton aux pointes légèrement recourbées, encadrant son visage de façon nette et presque géométrique. La signature du look : une micro-frange. La coupe, signée par le coiffeur Yuichi Ishida, oscille entre modernité affirmée et élégance soignée.

En misant sur un noir intégral parfaitement maîtrisé et une transformation capillaire, Christina Aguilera a ainsi prouvé qu’elle sait créer la surprise. Entre sophistication classique et twist moderne, elle signe une apparition qui marque les esprits et confirme, une fois de plus, son statut d’icône capable de se réinventer sans jamais passer inaperçue.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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