Les nièces jumelles de la princesse Diana affichent leur complicité sur les réseaux sociaux

Inséparables depuis toujours, les jumelles Lady Amelia et Lady Eliza Spencer ne ratent jamais une occasion de l’afficher. Sur Instagram, les nièces de la princesse Diana viennent une nouvelle fois de prouver l’étendue de leur complicité.

« Twinning more than ever » : leur Reel fait fondre la Toile

Lady Amelia Spencer et Lady Eliza Spencer ont publié sur Instagram un Reel (vidéo) qui n’a pas tardé à émouvoir leurs abonnés. On y voit les jumelles, blondes et souriantes, en pleine séance de préparation pour une soirée. Toutes deux en peignoirs blancs en dentelle ajourée, cheveux remontés en chignons et boucles d’oreilles longues, elles posent côte à côte sur le balcon de leur hôtel. La légende, en anglais, résume tout : « Twinning more than ever » – soit « on se ressemble plus que jamais ».

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Des jumelles identiques… confirmées par un test ADN

Nées le 10 juillet 1992 du mariage entre Charles Spencer, neuvième comte Spencer (frère cadet de Lady Di), et Victoria Lockwood, Amelia et Eliza ont longtemps cru ne pas être identiques. À leur naissance, on leur avait en effet affirmé qu’elles étaient simplement de fausses jumelles. Ce n’est qu’en 2024 qu’un test génétique est venu balayer cette idée reçue : elles sont bel et bien identiques. Une révélation tardive qui, selon Eliza, « change quelque chose. Maintenant que nous le savons, tout prend sens ».

Une complicité que les mots peinent à décrire

Au-delà de leur ressemblance physique, les deux sœurs partagent un lien que rien ne semble pouvoir entamer. « Nous savons souvent exactement ce que l’autre est en train de penser », a confié Amelia. Pour Eliza, cette connexion dépasse les mots : « Notre lien de jumelles est tout simplement indescriptible. Nous le partageons depuis avant même notre naissance ». Et d’ajouter : « Nous sommes identiques à l’intérieur comme à l’extérieur ». Une complicité qu’elles ont choisi de mettre en avant publiquement, en devenant tour à tour mannequins, ambassadrices et habituées des tapis rouges.

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Une nouvelle page de leur vie

Si les deux sœurs ne cessent de cultiver leur complicité sur les réseaux sociaux, elles avancent aussi chacune vers de nouveaux chapitres. Amelia est désormais mariée à Greg Mallett, tandis qu’Eliza prépare son union avec son fiancé Channing Millerd. Mannequins, égéries et habituées des soirées les plus en vue, les jumelles continuent d’enchaîner les apparitions remarquées, toujours côte à côte. Une fratrie soudée, qui n’a pas fini de séduire le public – et de témoigner, par sa simple présence, de l’héritage discret laissé par leur célèbre tante, la princesse Diana.

Entre clichés tendres, confidences sincères et nouveaux engagements personnels, Lady Amelia et Lady Eliza Spencer dessinent ainsi en filigrane un beau portrait de fratrie. Les jumelles de la dynastie Spencer rappellent qu’au-delà de l’héritage et des projecteurs, c’est leur complicité qui demeure leur bien le plus précieux.