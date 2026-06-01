À Saint-Tropez, la mannequin Bella Hadid remet le crochet au goût du jour

Le crochet s’impose comme l’une des tendances mode incontournables de l’été 2026. À Saint-Tropez, la mannequin américaine Bella Hadid en offre une nouvelle illustration : lors d’une journée à bord d’un yacht, elle a misé sur un ensemble de plage en crochet rose qui relance l’intérêt pour cette technique artisanale.

Le crochet, tendance phare de l’été

La pièce maîtresse de cette journée tropézienne était un deux-pièces en crochet rose, dont les détails révèlent un véritable travail d’artisanat. De près, la maille laisse apparaître un discret motif en zigzag le long de la ceinture, tandis que de petits nœuds en crochet blanc viennent ponctuer le haut.

Des ornements floraux blancs complètent ce look, fidèle à une esthétique romantique très en vogue. Pour parfaire l’allure, Bella Hadid a superposé une chemise à col oversize et opté pour de fines lunettes de soleil noires : une manière d’aborder la maille balnéaire comme une pièce du quotidien.

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Un vestiaire de plage signé créateurs

Au fil de ses publications, Bella Hadid a fait découvrir d’autres tenues. On y retrouve un modèle une pièce à encolure montante d’Emilio Pucci, orné d’un motif géométrique dans des tons de rouge, d’orange et de brun, finalisé par un ourlet à volants. Figurent aussi une pièce une-pièce bleu acier du Miyake Design Studio et un ensemble blanc à volants de la marque Some Bodee. Côté accessoires, l’Américaine est restée fidèle à son goût pour les bijoux dorés, agrémentés d’une bague rose en diamants signée Shay.

Une parenthèse tropézienne

Ces images s’inscrivent dans un séjour sur la Côte d’Azur, où Bella Hadid profite du soleil à bord d’un yacht en compagnie de proches, parmi lesquels son frère Anwar et sa mère Yolanda Hadid. Café glacé à la main, baignade matinale, moments de détente entre amis : la mannequin a partagé une parenthèse estivale décontractée, peu après son passage au Festival de Cannes, où elle avait déjà marqué les esprits par ses choix mode.

Avec ce vestiaire estival, Bella Hadid confirme ainsi le grand retour du crochet, longtemps cantonné à l’artisanat et désormais réinvesti par la mode contemporaine. Entre maille travaillée, nœuds délicats et palette acidulée, elle signe une série de looks qui devrait inspirer plus d’une garde-robe de plage cet été.