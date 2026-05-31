Dans un look monochrome, la mannequin Irina Shayk mise sur une silhouette sculpturale

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

La mannequin russe Irina Shayk vient une fois encore de faire l’unanimité sur Instagram. Dans un puissant look monochrome, elle mise sur une combinaison noire ajourée qui souligne sa silhouette.

Une combinaison noire à l’allure sculpturale

La pièce maîtresse de ce look n’a rien d’anodin : une combinaison noire entièrement ajourée, au tombé très près du corps, signée d’un esprit ultra-couture. Au décolleté plongeant, le modèle se distingue par d’imposantes manches façon cape, fluides et flottantes, qui apportent à l’ensemble une véritable dimension théâtrale. Le tissu voilé, en suggérant les lignes du corps tout en les laissant deviner, accentue le côté éditorial du cliché. Résultat : un look à la fois fort, dramatique et résolument haute couture, pensé pour mettre en valeur la silhouette d’Irina Shayk.

Beauté épurée, regard affirmé

Côté beauté, Irina Shayk joue la carte de la sobriété. Elle a opté pour des cheveux tirés en arrière, parfaitement plaqués, qui dégagent l’ovale du visage et laissent toute la place à ses traits sculptés. Son maquillage, minimaliste mais affûté, mise sur un regard intensifié, des pommettes ciselées et une peau finition mate. Le tout couronné par une pose franche, jambe avancée et regard droit dans l’objectif – une attitude assurée, parfaitement raccord avec le caractère graphique de la tenue.

 

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Le total look noir, signature de la top model

Le total look noir, Irina Shayk en a fait l’une de ses griffes stylistiques. Sur les tapis rouges comme dans ses shootings éditoriaux, elle revient régulièrement à cette palette monochrome qui lui sied à merveille. Elle y mêle volontiers tissus précieux, ajours et matières graphiques pour repousser les limites du noir basique. Ce nouveau cliché ne fait pas exception : entre ses lignes nettes et son volume calculé au niveau des manches, il transforme une teinte « classique » en véritable manifeste mode.

Une nouvelle leçon de mode sur Instagram

Dans les commentaires, ses fans louent l’aplomb et l’élégance d’Irina Shayk, soulignant sa capacité à transformer chaque apparition en véritable moment mode. Une nouvelle démonstration de style, qui confirme son statut d’icône fashion.

Entre combinaison ajourée, manches cape et total look noir, Irina Shayk signe ainsi une nouvelle leçon de mode dignement haute couture. Avec ce cliché à l’allure sculpturale, elle rappelle que l’audace reste son meilleur atout.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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