Sur un bateau, la chanteuse Zara Larsson relance une tendance capillaire colorée

La chanteuse suédoise Zara Larsson confirme son statut d’icône beauté. À l’occasion d’une série de clichés partagée sur son compte Instagram, dont le visuel de couverture la montre à bord d’un bateau, elle a remis en lumière une tendance capillaire haute en couleur : de fines mèches fluo glissées dans une chevelure blonde. Une signature esthétique qui inspire déjà ses millions d’abonnés.

Des mèches fluo dans une chevelure blonde

Le détail qui retient l’attention sur cette photo : de fines mèches colorées, dans des tons de rose vif, de jaune et d’orange, entremêlées à de longs cheveux blonds laissés au naturel et légèrement humides, façon retour de baignade. Loin du balayage classique, ces brins fluo apportent une touche ludique et estivale. La technique, qui consiste à ajouter des extensions ou des fils colorés temporaires, plaît pour sa simplicité : elle se pose et se retire sans toucher à la couleur naturelle.

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Une tendance déjà adoptée par la chanteuse

Ces mèches colorées ne sont pas une nouveauté pour Zara Larsson. Depuis plusieurs mois, elle multiplie les expérimentations capillaires : extensions roses sur mesure, fils brillants, pinces colorées… Autant de clins d’œil à une esthétique pop qui évoque l’univers des festivals et la mode des années 2000, aujourd’hui de retour. Sur ce nouveau cliché, Zara Larsson associe ses mèches à des accessoires assortis, comme des bracelets de perles fluo et un collier de coquillages, pour un ensemble cohérent jusque dans les moindres détails.

Une artiste en pleine ascension

Au-delà du style, cette publication intervient dans une période faste pour Zara Larsson. Révélée très jeune, elle a sorti son cinquième album, « Midnight Sun », salué par la critique, et décroché sa première nomination aux Grammy Awards en 2026, dans la catégorie de la meilleure performance dance-pop. Elle accompagne ce disque par une tournée internationale. Son compte Instagram, suivi par des millions de personnes, est devenu le prolongement de cet univers coloré et solaire.

Avec ses mèches fluo, Zara Larsson confirme ainsi une tendance capillaire facile à adopter et idéale pour la belle saison. Entre clin d’œil aux années 2000 et esprit festivalier, elle transforme une simple sortie en bateau en source d’inspiration beauté. De quoi donner envie, à l’approche de l’été, d’oser à son tour quelques touches de couleur dans sa chevelure.