Simone Ashley rayonne dans une tenue de plage tendance

Sur Instagram, l’actrice britannique d’origine indienne Simone Ashley a partagé une série de clichés solaires dans deux ensembles estivaux ultra-tendance. Une apparition qui confirme l’aura mode grandissante de la star du film « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2).

Une apparition estivale très commentée

Simone Ashley a profité de la canicule qui frappe actuellement le Royaume-Uni pour s’offrir un moment de détente au parc, en compagnie d’une amie. Sur les clichés partagés sur son compte Instagram, on la voit poser tour à tour dans un deux-pièces vert vif, puis dans un autre ensemble d’un jaune lumineux du plus bel effet.

Cocktails à la main, lunettes de soleil et large sourire : Simone Ashley y incarne avec naturel l’art de vivre estival, dans une ambiance bucolique très anglaise. Les commentaires se sont multipliés sous la publication, où ses abonnés saluent une présence solaire et une assurance qui ne laissent personne indifférent.

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Une trajectoire portée par une vocation précoce

Derrière cette image lumineuse, il y a une artiste à la trajectoire bien construite. Née de parents indiens issus de la première génération d’immigrés au Royaume-Uni, Simone Ashley a grandi dans un foyer où la culture académique tenait une place importante, sa mère étant comptable et son père pharmacien.

Très jeune pourtant, elle découvre une autre vocation. Dès six ans, elle suit ses premiers cours de chant et comprend que sa voie sera artistique. « J’écrivais mes rêves dans mon journal, ou dans des lettres que je m’adressais à moi-même. Pour moi, c’était un fait. Je n’ai jamais voulu avoir une vie en plus petit. Ce n’était pas ‘si’, c’était ‘quand’. Je savais que je pouvais y arriver », confiait-elle récemment au Times.

Du modélisme aux planches londoniennes

Pour financer ses études d’art dramatique, Simone Ashley passe d’abord par la case mannequinat. « Depuis toute petite, quand je voulais quelque chose, je faisais tout pour l’obtenir. J’ai accepté quelques contrats de mannequin pour payer mes factures, et c’est par là que j’ai mis un pied dans le métier d’actrice », racontait-elle à Harper’s Bazaar. Elle enchaîne deux années à la Redroofs School for the Performing Arts, avant d’intégrer le prestigieux ArtsEd London pour y décrocher un diplôme en théâtre musical. Suivent les premiers rôles, modestes, dans des séries britanniques comme « Broadchurch », « Doctors » ou « Casualty ».

De Netflix à « The Devil Wears Prada 2 »

Le déclic survient en 2019, quand Netflix lui confie un rôle. Trois ans plus tard, Simone Ashley décroche le rôle principal de la saison 2 de « La Chronique des Bridgerton », où elle incarne Kate Sharma, l’une des héroïnes les plus marquantes de la franchise produite par Shondaland.

Et en mai 2026, c’est l’aboutissement d’un rêve : la voir camper Amari, la nouvelle assistante de la redoutable Miranda Priestly (Meryl Streep), dans « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2), qui a fait son entrée au cinéma le 1er mai dernier. Un rôle taillé sur mesure pour cette amoureuse de mode, dont chaque apparition publique – des tapis rouges aux clichés Instagram – semble désormais étudiée comme un éditorial.

Entre canicule, ensembles colorés et trajectoire ascendante, Simone Ashley confirme ainsi avec ces nouveaux clichés sa place parmi les visages les plus suivis de sa génération. Un instantané d’été qui ne fait sans doute que préfigurer un été 2026 placé sous le signe du soleil – et des projets ambitieux.