Kylie Jenner électrise Coachella en mini robe latex jaune

Kylie Jenner a une fois de plus capté tous les regards lors du premier week-end de Coachella 2025. L’influenceuse américaine a fait une entrée remarquée lors d’une fête au bord de la piscine organisée pour promouvoir sa marque de cocktails en canette, Sprinter. Pour l’occasion, elle portait une mini-robe en latex jaune vif qui a enflammé les réseaux sociaux.

Une robe en latex jaune signée Poster Girl

La robe moulante, conçue sur mesure par la marque londonienne Poster Girl, épousait parfaitement les courbes de Kylie. Avec son encolure plongeante et sa coupe ultra-ajustée, cette pièce mettait en valeur la silhouette de la fondatrice de « Kylie Cosmetics ». Le choix du latex, peu commun pour le climat aride de Palm Springs, n’a pas empêché Kylie de briller sous le soleil californien.

Des détails stylés jusqu’aux pieds

Pour accessoiriser sa tenue, Kylie a opté pour une paire de sandales à talons de type tongs, une tendance controversée mais remarquée. Ce choix apportait une touche décontractée et originale à son look très graphique. Le maquillage était, lui, parfaitement calibré : teint glowy, yeux légèrement soulignés et bouche nude pour une beauté naturelle mais sophistiquée.

Quand mode rime avec marketing

Si la couleur de la robe a surpris, elle n’était pas anodine : elle faisait écho à la nouvelle saveur mangue de Sprinter, la boisson qu’elle promouvait lors de l’événement. Cette stratégie de coordination entre look et produit met en lumière le sens du branding très affûté de Kylie Jenner. Une manière efficace d’assurer la visibilité de son entreprise tout en consolidant son image d’icône mode.

Kylie Jenner, reine du branding festivalier

Avec cette apparition à Coachella, Kylie Jenner confirme son statut de stratège de l’image. Elle ne se contente pas de suivre les tendances : elle les orchestre avec un sens aigu du timing et du détail. Sa robe jaune, devenue virale en quelques heures, illustre parfaitement sa capacité à transformer un moment mode en un coup de com’.

Communication bien rodée et maîtrise parfaite de l’image, Kylie Jenner continue d’imposer sa patte dans l’univers ultra-concurrentiel des festivals et de la mode.