« On dirait une gothique » : le dernier look de Lady Gaga divise

Pour la première de son nouveau live filmé « MAYHEM Requiem » au Grove de Los Angeles, l’auteure-compositrice-interprète, productrice et actrice américaine Lady Gaga a misé sur une robe mêlant codes du flamenco et esthétique gothique. Une apparition qui n’a pas laissé les internautes indifférents.

Une robe entre flamenco et univers gothique

Lady Gaga a opté pour une robe en dentelle rouge et noire, dont la silhouette évoque directement les tenues traditionnelles du flamenco, mais réinterprétée dans un registre nettement plus « sombre ». Le contraste entre les deux teintes, associé à la transparence travaillée de la dentelle, posait d’emblée le ton dramatique de l’apparition. L’inspiration ibérique se prolongeait jusque dans les accessoires, avec un éventail noir tenu en main, élément emblématique de l’imaginaire flamenco.

Là où le folklore espagnol joue habituellement sur l’éclat des couleurs vives, Lady Gaga a délibérément penché vers une atmosphère « ténébreuse », fidèle à l’univers visuel qu’elle développe autour de l’album « MAYHEM ».

Une mise en beauté au diapason

La coiffure participait pleinement à la mise en scène. Cheveux noirs, soigneusement coiffés et structurés de part et d’autre du visage, dans une géométrie nette qui rappelait là encore les codes du flamenco traditionnel, où la coiffure est tenue de manière très stricte. Une approche capillaire qui tranche avec les expérimentations plus « extravagantes » auxquelles Lady Gaga a habitué son public.

Le maquillage suivait la même logique d’intensité maîtrisée. Le rouge à lèvres rouge vif, choisi en écho à la robe, signait la silhouette tout en dialoguant avec la dentelle. Un parti pris qui renforçait la dimension théâtrale de l’ensemble.

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Une apparition liée à « MAYHEM Requiem »

Cette tenue n’a pas été choisie au hasard. Lady Gaga foulait le tapis du Grove à l’occasion de la première de « MAYHEM Requiem », son nouveau live filmé en exclusivité pour Apple Music. Diffusé en streaming, ce programme événementiel revisite les titres de son dernier album dans une mise en scène spécifique, pensée comme une performance unique.

Le look porté à la première s’inscrit donc dans la continuité visuelle du projet. La dimension dramatique de la robe, l’éventail, le maquillage marqué : autant d’éléments qui prolongent l’imaginaire artistique de « MAYHEM » et préparent le public à l’esthétique du spectacle filmé.

Une réception très partagée sur Instagram

C’est sur les réseaux sociaux que l’apparition a véritablement déclenché le débat. Sous les publications relayant le look de Lady Gaga, les commentaires se sont multipliés, dessinant deux camps assez nets.

Du côté des admirateurs, plusieurs internautes ont salué la prestance de la chanteuse, avec des réactions comme « magnifique » ou « quelle prestance ». Pour eux, la combinaison flamenco-gothique fonctionne comme une démonstration de puissance esthétique.

D’autres ont en revanche tiqué sur l’inspiration « trop marquée ». Un commentaire en particulier, « On dirait une gothique », a cristallisé une partie des critiques, certains internautes estimant que Lady Gaga s’éloignait de ses codes habituels ou jugeant le parti pris « trop appuyé ».

Au-delà des préférences personnelles – car chacun peut aimer ou non un style – il convient de rappeler qu’aucune apparence, aucun corps et aucune manière de s’habiller ne devraient servir de prétexte au jugement ou aux attaques. Les femmes, comme chacun, sont libres de s’habiller comme elles le souhaitent, sans avoir à se conformer aux attentes ou aux normes imposées par le regard des autres.

Un look fidèle à la trajectoire mode de la chanteuse

Depuis ses débuts, Lady Gaga a construit son identité mode sur des partis pris qui assument de « bousculer les attentes ». Le choix d’un registre flamenco-gothique pour accompagner la sortie de « MAYHEM Requiem » s’inscrit finalement dans cette continuité : une silhouette pensée comme une déclaration, qui privilégie l’impact visuel à la recherche du consensus.

Avec sa robe en dentelle rouge et noire et son éventail noir, Lady Gaga a ainsi transformé la première de « MAYHEM Requiem » en un véritable moment de mode, à mi-chemin entre flamenco et imaginaire gothique. Les réactions contrastées sur Instagram confirment la place singulière qu’occupe la chanteuse dans la culture pop : celle d’une artiste dont chaque apparition continue de provoquer la discussion, bien au-delà du simple registre vestimentaire.