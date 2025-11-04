« Des jambes de cheval » : cette chanteuse japonaise jugée « trop musclée »

La chanteuse japonaise Tsuki, membre du girl group sud-coréen de K-pop Billlie, a récemment surpris le public lors de son apparition à l’émission « Radio Star » sur MBC. Souriante et naturelle, elle a révélé une anecdote aussi étonnante que révélatrice sur les standards de beauté dans l’industrie de la K-pop.

Interdite de sport… pour ne pas avoir des jambes « trop musclées »

Grande adepte de musculation, Tsuki a expliqué qu’elle s’était passionnée pour le poids libre et les entraînements de force. « J’avais atteint un total de 165 kg entre le squat, le développé couché et le soulevé de terre », a-t-elle confié avec fierté. Sauf que cette progression sportive a éveillé l’inquiétude de son agence, qui lui aurait interdit de continuer à s’entraîner. « On m’a dit que mes jambes paraissaient trop musclées pendant un shooting. Les ombres donnaient l’impression que mes jambes ressemblaient à celles d’un cheval. C’est pourquoi on m’a demandé d’arrêter la musculation pendant un moment », raconte-t-elle.

Des critères esthétiques encore trop rigides

Cette anecdote a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, tant en Corée qu’à l’international. Beaucoup ont pointé du doigt ces normes qui imposent aux artistes féminines une image de minceur presque irréaliste. Dans un milieu où l’on exige souvent des silhouettes « délicates », voir une idole passionnée par la force physique remet en question les codes établis. Toutefois, Tsuki ne s’est pas laissé abattre. Toujours aussi positive, elle a trouvé un nouvel équilibre : « Depuis que la course à pied est devenue populaire, j’en fais régulièrement. C’est devenu un vrai plaisir ».

Une nouvelle image du corps

Tsuki incarne une génération d’artistes qui redéfinissent la beauté au féminin. Musclée et confiante, elle démontre qu’aimer son corps qu’importe son apparence est la clé du bien-être. Son histoire inspire de nombreuses jeunes femmes à célébrer la diversité corporelle et à se détacher des diktats esthétiques.

À travers ce témoignage, Tsuki envoie ainsi un message fort : la féminité n’est pas incompatible avec le sport, les muscles. Et si ses jambes évoquent la puissance, c’est peut-être justement ce qui la rend si admirable.