« Des jambes de cheval » : cette chanteuse japonaise jugée « trop musclée »

Léa Michel
@billlie.official/Instagram

La chanteuse japonaise Tsuki, membre du girl group sud-coréen de K-pop Billlie, a récemment surpris le public lors de son apparition à l’émission « Radio Star » sur MBC. Souriante et naturelle, elle a révélé une anecdote aussi étonnante que révélatrice sur les standards de beauté dans l’industrie de la K-pop.

Interdite de sport… pour ne pas avoir des jambes « trop musclées »

Grande adepte de musculation, Tsuki a expliqué qu’elle s’était passionnée pour le poids libre et les entraînements de force. « J’avais atteint un total de 165 kg entre le squat, le développé couché et le soulevé de terre », a-t-elle confié avec fierté. Sauf que cette progression sportive a éveillé l’inquiétude de son agence, qui lui aurait interdit de continuer à s’entraîner. « On m’a dit que mes jambes paraissaient trop musclées pendant un shooting. Les ombres donnaient l’impression que mes jambes ressemblaient à celles d’un cheval. C’est pourquoi on m’a demandé d’arrêter la musculation pendant un moment », raconte-t-elle.

@nattybeaar Tsuki fancam #fyp #KPop #tsuki #billlie #remembrancecandy #fancam ♬ remembrance candy – Billlie

Des critères esthétiques encore trop rigides

Cette anecdote a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, tant en Corée qu’à l’international. Beaucoup ont pointé du doigt ces normes qui imposent aux artistes féminines une image de minceur presque irréaliste. Dans un milieu où l’on exige souvent des silhouettes « délicates », voir une idole passionnée par la force physique remet en question les codes établis. Toutefois, Tsuki ne s’est pas laissé abattre. Toujours aussi positive, elle a trouvé un nouvel équilibre : « Depuis que la course à pied est devenue populaire, j’en fais régulièrement. C’est devenu un vrai plaisir ».

Une nouvelle image du corps

Tsuki incarne une génération d’artistes qui redéfinissent la beauté au féminin. Musclée et confiante, elle démontre qu’aimer son corps qu’importe son apparence est la clé du bien-être. Son histoire inspire de nombreuses jeunes femmes à célébrer la diversité corporelle et à se détacher des diktats esthétiques.

À travers ce témoignage, Tsuki envoie ainsi un message fort : la féminité n’est pas incompatible avec le sport, les muscles. Et si ses jambes évoquent la puissance, c’est peut-être justement ce qui la rend si admirable.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
En corset, le look pirate de Christina Aguilera fait sensation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

En corset, le look pirate de Christina Aguilera fait sensation

Christina Aguilera a fait sensation cette année pour Halloween 2025 avec un costume de pirate renversant qui a...

« Elle doit s’excuser » : la tenue de cette mannequin fait polémique

La polémique autour du costume d’Halloween de la mannequin canadienne porteuse de vitiligo Winnie Harlow, qui a incarné...

« J’aime ma tête chauve » : cette actrice répond aux critiques sur sa tête rasée

L'actrice et chanteuse britannique Cynthia Erivo affiche fièrement sa tête rasée et en fait même une signature inspirante....

« On ne la reconnaît pas » : le costume d’Heidi Klum choque les fans

Heidi Klum, célèbre mannequin germano-américaine et icône d'Halloween, a une nouvelle fois marqué les esprits lors de sa...

« Méconnaissable » : le visage de Selena Gomez fait réagir

L'auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez déchaîne une nouvelle fois les réseaux sociaux après la sortie...

Cette joueuse de tennis brise les tabous autour de la chirurgie esthétique

Après 10 mois d’absence dus à un problème d’oreille interne, Océane Dodin a fait son grand retour sur...