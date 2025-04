Cette mannequin coréenne adopte le style cow-boy !

Star de la mode et des réseaux sociaux, Jang Won-young a récemment surpris ses fans en dévoilant un look inédit sur Instagram, s’inspirant de l’esthétique cow-boy en version ultra-chic.

Jang Won-young, icône montante de la K-pop et de la mode

À seulement 20 ans, Jang Won-young s’impose comme l’une des figures les plus influentes de la K-pop et du monde de la mode. Chanteuse et mannequin sud-coréenne révélée en tant que membre du girl group nippo-sud-coréen Iz*One, elle est reconnue pour son style élégant, et surtout son charisme naturel qui séduit à l’international. Ambassadrice de grandes maisons telles que Miu Miu, elle incarne la nouvelle génération de stars capables de naviguer entre musique, mode et influence digitale avec une aisance déconcertante.

Un look western revisité par Miu Miu

Sur son compte Instagram, Jang Won-young a partagé plusieurs clichés où elle adopte un look directement inspiré de l’univers cow-boy, tout en restant fidèle à son style raffiné. La jeune star portait une tenue signée Miu Miu, maison réputée pour ses créations parfois audacieuses.

Une nouvelle facette mode pour Jang Won-young

Connue pour ses looks girly et élégants, Jang Won-young surprend agréablement ses fans en explorant ce style américain. Avec cette apparition, la membre du girl group IVE démontre une nouvelle fois sa capacité à incarner des tendances variées. Son look a été salué pour sa capacité à moderniser l’image traditionnelle du style cow-boy, en le rendant plus chic et accessible aux jeunes générations.

Le style cow-boy, une tendance forte en 2025

Le choix de Jang Won-young n’est pas anodin : le style western fait un retour remarqué sur les podiums depuis plusieurs saisons. Miu Miu, mais aussi d’autres maisons comme Ralph Lauren ou Isabel Marant, ont remis au goût du jour les bottes, les franges, et les chapeaux dans leurs dernières collections printemps-été 2025. En affichant ce look sur Instagram, Jang Won-young s’inscrit donc parfaitement dans l’air du temps, tout en prouvant une fois de plus son influence croissante dans le monde de la mode.

Une publication qui affole les réseaux sociaux

Le post de Jang Won-young a rapidement accumulé des centaines de milliers de likes et de commentaires enthousiastes. Fans et médias spécialisés n’ont pas manqué de souligner son audace stylistique et sa capacité à rendre le style western aussi tendance que sophistiqué.

Toujours à la pointe des tendances, Jang Won-young confirme ainsi son statut d’icône mode incontournable. En adoptant le style cow-boy version Miu Miu, la jeune star sud-coréenne prouve qu’elle peut réinventer n’importe quelle esthétique avec élégance et modernité.