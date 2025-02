Belle Gibson : qui est vraiment l’arnaqueuse derrière cette série Netflix ?

Belle Gibson : un nom qui résonne aujourd’hui comme synonyme de supercherie dans l’univers du bien-être. Avec la sortie de la série Netflix « Apple Cider Vinegar » le 6 février 2025, le monde redécouvre l’histoire fascinante et troublante de cette influenceuse australienne. Une ascension fulgurante, un mensonge monumental et une chute vertigineuse : décryptons ensemble le parcours de celle qui a berné des millions de personnes.

Une ascension bâtie sur un mensonge XXL

Imaginez une jeune femme de 18 ans, radieuse, inspirante, partageant son combat contre un cancer du cerveau en phase terminale sur Instagram. Belle Gibson a conquis les cœurs dès 2009 avec son histoire bouleversante : elle aurait rejeté la chimiothérapie au profit de « thérapies naturelles » et d’une « alimentation saine ». Spoiler alert : tout était faux. Mais à l’époque, personne ne se doutait de la supercherie.

Son compte Instagram devient rapidement une bible pour les personnes cherchant à adopter un mode de vie plus sain. Recettes sans gluten, smoothies détox, affirmations positives… Belle incarne l’idéal du bien-être à la perfection. En 2013, elle lance « The Whole Pantry », une application de recettes et de conseils bien-être qui cartonne. Imaginez : même Apple la promeut ! Un livre suit, publié par Penguin, et Belle Gibson promet que les bénéfices seront reversés à des associations caritatives. Spoiler alert n°2 : aucun centime n’a été donné.

Quand le château de cartes s’effondre

C’est en 2015 que le rêve tourne au cauchemar. Des journalistes australiens commencent à poser des questions, creusant les incohérences de son récit. Et là, boum : ils découvrent que Belle Gibson n’a jamais eu de cancer, ni aucune maladie grave. Sous la pression, Belle avoue. La révélation est un choc mondial. Imaginez la déception des personnes malades qui avaient tout misé sur ses conseils, abandonnant parfois leurs traitements médicaux…

Les conséquences ne se font pas attendre : en 2017, la justice australienne la condamne à une amende de 410 000 dollars australiens pour fraude et publicité mensongère. Mais Belle, sans surprise, ne paie jamais cette somme, prétextant une incapacité financière. Ironique, non ?

Une vie discrète mais pas sans controverses

Depuis sa chute, Belle Gibson aurait choisi la discrétion à Melbourne, selon divers tabloïds américains. Mais la controverse semble la suivre comme une ombre. Souvenez-vous en 2019 lorsqu’elle affirme avoir été adoptée par une communauté éthiopienne en Australie. Rapidement démenti, cet épisode a encore terni sa réputation. En 2020 et 2021, les autorités saisissent certains de ses biens pour tenter de récupérer une partie de l’amende.

Belle Gibson aujourd’hui ? Une femme qui semble naviguer entre regrets et négation, tout en évitant les projecteurs… du moins jusqu’à la sortie de la série Netflix.

« Apple Cider Vinegar » : plus qu’une simple série

Avec Kaitlyn Dever dans le rôle principal, la série Netflix « Apple Cider Vinegar » ne se contente pas de raconter une histoire. Elle plonge dans la psychologie complexe de Belle Gibson, explorant les motivations et les failles de cette arnaqueuse. Pourquoi a-t-elle menti ? Avait-elle conscience de l’impact dévastateur de ses actes ?

La série dépeint aussi l’engouement autour du bien-être sur les réseaux sociaux, où tout semble possible… même vendre du faux espoir. Un rappel puissant que derrière les smoothies verts et les citations inspirantes, il y a parfois des vérités beaucoup moins glamour.

L’affaire Belle Gibson n’est pas juste un scandale parmi tant d’autres. Elle pose des questions essentielles : jusqu’où sommes-nous prêtes à croire pour espérer ? Quelle est la responsabilité des influenceuses dans un monde où la santé est souvent marchandisée ? « Apple Cider Vinegar » offre une plongée saisissante dans cette histoire et rappelle qu’il est crucial de vérifier ses sources, surtout quand il s’agit de sa santé.