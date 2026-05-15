Demi Moore, en robe sculpturale, redéfinit les codes du tapis rouge

L’actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore a marqué le Festival de Cannes (du 12 au 23 mai 2026) lors de la projection de « Fatherland » au Palais des Festivals. Membre du jury de la Compétition principale, elle a misé sur une robe sculpturale au tissu froissé, transformant son apparition en véritable performance esthétique.

Une robe pensée comme une œuvre d’art

La pièce portée par Demi Moore tranchait avec les codes habituels du tapis rouge cannois. Composée d’un tissu froissé évoquant un papier d’emballage soigneusement plissé, la robe assumait pleinement sa dimension sculpturale. Là où les plis sont généralement bannis des grandes apparitions, l’actrice a inversé la règle en faisant des froissements le cœur même du vêtement.

Le haut de la robe se distinguait par un col cowl spectaculaire enveloppant la tête de l’actrice, avant de s’évaser vers l’arrière pour donner l’illusion d’une manche asymétrique. Sous ce buste structuré, la silhouette se resserrait en un haut ajusté qui s’écoulait ensuite dans une jupe colonne épurée. L’ourlet, légèrement relevé du sol, laissait entrevoir des escarpins noirs à bout pointu, choisis pour s’effacer au profit de la robe.

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Un accessoirisation minimaliste mais précieuse

Pour ne pas surcharger une pièce déjà aussi expressive, Demi Moore a opté pour des bijoux raffinés peu nombreux. Ses longues boucles d’oreilles pendantes, à l’éclat lumineux, étaient mises en valeur par une coiffure travaillée tout en sobriété : cheveux longs et raides laissés dans le dos, avec une raie sur le côté dégageant le visage. Un bracelet manchette délicat, orné d’un motif floral en diamants, venait compléter l’ensemble. Le maquillage et la mise en beauté suivaient la même logique : laisser respirer la robe, accompagner sans concurrencer. Le résultat composait un tableau cohérent, où chaque élément servait l’effet sculptural recherché.

Une série d’apparitions remarquées depuis le début du Festival

Cette tenue s’inscrit dans une séquence cannoise déjà particulièrement réussie pour Demi Moore. La veille, le 13 mai, l’actrice avait foulé le tapis rouge de la projection de « La Vie d’une Femme » dans une robe lilas tombant des épaules, au tissu iridescent évoquant un liquide en mouvement. Le modèle, doté d’un décolleté cœur et d’une fente cuisse, était associé à des escarpins satinés assortis, des boucles d’oreilles en diamants façon chandelier et des ondulations capillaires effet mouillé.

Plus tôt encore, le 12 mai, lors de la projection de « La Vénus Électrique », elle avait choisi une robe scintillante signée Jacquemus. La pièce, marquée par une silhouette aérienne et une taille à peplum exagéré couverte de sequins, était accompagnée de bijoux Chopard : boucles d’oreilles en grappe et collier statement à plusieurs rangs de diamants.

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Le tapis rouge comme territoire d’expression

À travers cette succession d’apparitions, Demi Moore confirme une approche du tapis rouge qui dépasse la simple démonstration de mode. Chaque look devient un terrain d’expérimentation : matières inattendues, volumes, références à l’art ou à des univers décoratifs. La robe froissée de « Fatherland » prolonge cette logique en assumant un parti pris, celui d’élever un tissu habituellement perçu comme un « défaut » en élément central de la silhouette.

Sa position de jurée de la Compétition principale lui offre une scène prolongée pour cette mise en scène vestimentaire. Avec un festival qui s’étend sur douze jours, Demi Moore dispose encore de plusieurs projections officielles pour décliner sa proposition stylistique et entretenir l’attente autour de chacune de ses apparitions.

Avec sa robe sculpturale au tombé spectaculaire, Demi Moore signe ainsi l’un des moments mode les plus singuliers de cette édition cannoise. À mi-parcours de sa mission de jury, elle laisse entrevoir une suite d’apparitions très attendues, où la cohérence du propos compte autant que l’audace du choix.