En tenue très courte et moulante, cette chanteuse enflamme les réseaux

Pour son tout premier Coachella, Tyla a fait sensation. Look audacieux, prestation millimétrée et apparition surprise de Becky G : la jeune star sud-africaine confirme son ascension fulgurante. Une énergie magnétique et une allure de reine de la pop contemporaine : Tyla a littéralement embrasé la scène de Coachella. Elle n’a rien laissé au hasard. Et cela commence par un look qui fait déjà le tour des réseaux sociaux : une tenue d’archive Dolce & Gabbana, ultra courte, moulante, brillamment assumée. Une allure glamour qui signe son style affirmé.

Tyla embrase la scène de Coachella

Sur Instagram, c’est le compte du média Vogue UK qui a partagé une série de clichés exclusifs en coulisses et sur scène. On y découvre Tyla posant avec la chanteuse américaine d’origine mexicaine Becky G, également invitée sur le show, dans une ambiance complice et électrique. Puis, quelques instants avant de monter sur scène, on la voit concentrée, recevant les dernières retouches de maquillage. Enfin, dans une courte vidéo, elle fait vibrer la foule sur l’un de ses titres, le public en liesse.

Une étoile qui brille de plus en plus fort

À seulement 23 ans, Tyla s’impose déjà comme l’une des étoiles montantes de la pop internationale. Originaire de Johannesburg, elle a conquis la planète avec son hit viral « Water », devenu un phénomène sur TikTok puis dans les classements mondiaux. Son style mêle avec habileté les sonorités afrobeats, pop et R&B, porté par une identité visuelle forte et une voix aussi douce que puissante.

Son apparition à Coachella n’est pas un simple passage : c’est un moment charnière dans sa carrière. Elle le confie elle-même dans les coulisses au micro de Vogue : « C’est définitivement une étape que j’ai toujours voulu franchir. Le nombre de personnes venues à mon concert m’a vraiment émue ».

Une artiste qui marque sa génération

Ce qui distingue Tyla, au-delà de ses talents vocaux et scéniques, c’est sa capacité à incarner une nouvelle génération d’artistes africains qui redéfinissent les codes de la pop mondiale. À la croisée des continents, elle impose une esthétique soignée, des clips léchés, et des messages d’émancipation qui résonnent particulièrement chez les jeunes.

Son passage à Coachella, immortalisé en grande partie par les réseaux sociaux, s’est transformé en mini-événement. L’apparition surprise de Becky G, star latine à la carrière bien établie, a renforcé la portée de la performance : un duo inattendu, mais porteur d’un message d’unité et de sororité dans l’industrie musicale.

Une ascension sous les projecteurs

Depuis son premier single en 2019, Tyla gravit les marches du succès à une vitesse impressionnante. En quelques années, elle est passée des scènes locales de Johannesburg aux plus grands plateaux internationaux. Elle a été nommée aux Grammy Awards, a figuré sur la liste Billboard Hot 100, et a fait la une de plusieurs magazines de mode, comme Dazed et Rolling Stone.

Son style, entre glamour et élégance, séduit autant qu’il inspire. Elle joue avec la mode comme avec la musique, brouillant les lignes entre les deux univers. Sa tenue signée Dolce & Gabbana pour Coachella s’inscrit dans cette dynamique : une affirmation de son identité, à la fois audacieuse et raffinée.

Enflammer Coachella lors de son premier passage n’est pas donné à tout le monde. Tyla l’a fait – avec panache, avec style, avec sincérité. Sa présence magnétique, son talent indéniable et son aura sur scène confirment ce que l’industrie murmure déjà depuis des mois : Tyla est bien plus qu’une étoile montante. C’est une artiste complète, déterminée à laisser son empreinte. Et à en juger par l’engouement généré par son passage à Coachella, ce n’est que le début.