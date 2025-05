À 57 ans, Pamela Anderson fait sensation sans maquillage au Met Gala

Chaque année, le Met Gala repousse les limites de la mode, du maquillage et de la mise en scène. Cette année 2025, la soirée la plus attendue du monde de la mode n’a pas failli à sa réputation. Pamela Anderson y a fait sensation !

Un changement de look radical

Alors que les célébrités rivalisent d’audace pour faire parler d’elles, c’est une apparition radicalement minimaliste qui a captivé tous les regards : celle de Pamela Anderson. À 57 ans, l’actrice et militante est apparue sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art de New York dans le cadre du thème « Superfine: Tailoring Black Style ». Fidèle à son style glam, elle portait une somptueuse robe bleu glacier signée Tory Burch. Ce modèle à manches argentées incrustées de bijoux, accompagné d’un ear cuff étincelant, aurait pu suffire à faire la Une. Ce n’est toutefois pas la robe qui a retenu l’attention… c’est sa métamorphose capillaire saisissante.

Connue depuis des décennies pour sa chevelure blonde signature, souvent longue, ondulée, et volumineuse, Pamela Anderson a surpris tout le monde en dévoilant un bob français court agrémenté d’une micro frange ultra fine. Cette coupe, à la fois rétro et avant-gardiste, tranche radicalement avec son image passée et incarne une forme de renouveau affirmé. Le résultat ? Une esthétique chic, sobre, mais d’une puissance visuelle indéniable.

Ce choix capillaire n’est pas anodin. Il témoigne d’une volonté de s’affranchir des diktats de la féminité traditionnelle auxquels elle a longtemps été associée, tout en embrassant un style plus affirmé et contemporain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Un maquillage presque absent, mais tout aussi marquant

La transformation de Pamela ne s’arrête pas à ses cheveux. Ce qui a également marqué les esprits, c’est l’absence (presque) totale de maquillage. Là où la plupart des invités du Met Gala misent sur des looks beauté spectaculaires et très travaillés, l’actrice a opté pour une mise en beauté naturelle, à peine rehaussée de quelques touches de lumière.

Son teint lumineux, ses sourcils subtilement structurés, et des lèvres laissées presque nues formaient un contraste fort avec l’ambiance souvent dramatique de l’événement. Ce choix de sobriété a été salué sur les réseaux sociaux, beaucoup y voyant un geste de libération esthétique et une ode à l’authenticité.

57 year old Pamela Anderson at The Met Gala tonight. Thoughts? pic.twitter.com/yVm3X4Npsn — Vince Langman (@LangmanVince) May 6, 2025

Une évolution personnelle affichée fièrement

Ce look épuré ne sort pas de nulle part. Pamela Anderson a amorcé, ces dernières années, un virage significatif dans son image publique. Très investie dans des causes environnementales et sociales, elle a progressivement laissé de côté les artifices pour privilégier une apparence plus naturelle et une parole plus personnelle.

En 2023 déjà, elle avait fait parler d’elle en se présentant sans maquillage à la Fashion Week de Paris, une initiative alors perçue comme courageuse dans un univers où l’apparence est omniprésente. Le Met Gala 2025 vient confirmer cette orientation : Pamela Anderson n’a plus rien à prouver, et son authenticité est devenue sa signature.

Une nouvelle icône du minimalisme ?

Alors que l’événement regorgeait de tenues extravagantes et de mises en beauté sophistiquées, la star canadienne a su se démarquer par la simplicité et la sincérité de son allure. Ce paradoxe, être l’une des personnalités les plus photographiées de la soirée tout en étant la moins maquillée, en dit long sur l’évolution des critères de beauté dans l’espace médiatique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Loin de ses débuts sur les plages de Malibu, Pamela Anderson surprend avec un look naturel sans maquillage. Sa présence au Met Gala 2025 n’était pas seulement une performance de mode : c’était un manifeste de liberté.