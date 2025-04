À 59 ans, Elizabeth Hurley enflamme la plage en bikini rouge

Elizabeth Hurley continue d’incarner une forme de liberté joyeuse, d’assurance et de confiance en soi. L’actrice et entrepreneuse britannique a récemment partagé sur Instagram une vidéo d’elle en vacances aux Maldives, rayonnante dans un bikini rouge flamboyant de sa propre marque, Elizabeth Hurley Beach. Un instant glamour qui célèbre l’élégance à tout âge.

Une icône qui défie le temps

Dans cette vidéo capturée au coucher du soleil, Elizabeth Hurley déambule au bord de l’eau, longe des palmiers et escalade des rochers, sourire aux lèvres et regard tourné vers l’horizon. Le bikini rouge aux détails dorés qu’elle arbore – le modèle Blaze de sa ligne de maillots – met en valeur sa silhouette. La scène est accompagnée de la chanson « Say Yes to Heaven » de Lana Del Rey, un choix musical qui souligne l’atmosphère douce et rêveuse de l’instant.

Une approche saine et simple du bien-être

Derrière cette image glamour se cache une philosophie de vie équilibrée. Sans dogmatisme, Elizabeth Hurley partage régulièrement ses habitudes bien-être, basées sur l’écoute du corps et le respect de soi. Elle confiait notamment dans une interview accordée à E! News qu’elle n’était pas adepte des salles de sport, préférant une activité physique régulière mais douce, comme la marche. « Je suis plutôt active au quotidien », expliquait-elle.

Côté alimentation, elle privilégie des repas pris tôt dans la journée afin de laisser à son corps le temps de digérer naturellement avant la nuit. « Ce n’est pas tant ce que je mange, mais quand je le mange », déclarait-elle, soulignant l’importance de rythmes simples et intuitifs pour se sentir bien.

Une marque à son image : solaire

Fondée en 2005, sa marque Elizabeth Hurley Beach propose des maillots de bain qui célèbrent diverses morphologies, avec des coupes flatteuses. Elizabeth Hurley encourage les femmes à s’aimer telles qu’elles sont. Son objectif ? Proposer des pièces dans lesquelles chacune se sente belle, puissante et à l’aise.

La pluralité de ses créations, allant du bikini au une-pièce chic, reflète cette volonté. On l’a d’ailleurs vue porter d’autres variantes du modèle Blaze, notamment en blanc, en pêche ou en imprimé animal, prouvant que le style est avant tout une question de ressenti personnel.

Un message puissant derrière l’image

Si Elizabeth Hurley fait l’actualité pour ses clichés de vacances, c’est aussi parce qu’elle incarne une autre façon d’envisager le vieillissement – ni dissimulé, ni dramatisé. Elle accepte son âge avec sérénité, loin des injonctions à « rester jeune » à tout prix.

En montrant que l’on peut être rayonnante et bien dans sa peau à tout âge, elle contribue à briser les stéréotypes encore tenaces autour de la féminité après 50 ans. Son message est clair : la beauté n’a pas d’âge, et la confiance en soi en est le cœur battant.

En bikini rouge sur le sable blanc, Elizabeth Hurley ne se contente pas de faire sensation. Elle incarne une femme lumineuse et libre, sur laquelle l’âge ne dicte ni le style, ni le plaisir de vivre.