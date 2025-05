Eva Longoria dévoile la pose (très) dépassée qu’il faut fuir sur le tapis rouge

Le Festival de Cannes 2025 a officiellement débuté ce 13 mai. Avant de fouler les marches mythiques, Eva Longoria a fait une révélation qui pourrait bien faire réfléchir les aficionados du posing. L’actrice et réalisatrice a pointé du doigt une pose désormais jugée… totalement dépassée.

Une confidence en toute décontraction

Interviewée par l’émission Quotidien dans le cadre d’un reportage dédié aux coulisses du Festival, Eva Longoria est revenue sur ses nombreuses apparitions cannoises. Et entre deux anecdotes, elle a dévoilé un conseil transmis par une amie proche et experte en style : Victoria Beckham. « Arrête de poser les mains sur tes hanches ! », lui aurait soufflé la créatrice britannique.

Une remarque qui a surpris l’actrice, tant cette posture a longtemps été considérée comme un classique du tapis rouge. Pourtant, Eva Longoria reconnaît aujourd’hui que cette attitude, répétée à l’envi sur les tapis rouges, commence à sentir le réchauffé.

La pose à éviter selon Eva Longoria

Les mains sur les hanches, symbole d’assurance et d’élégance ? Pas si sûr. Pour Eva Longoria, cette posture est désormais à ranger au placard des clichés photographiques. Elle-même avoue l’avoir adoptée à de multiples reprises, avant de revoir sa copie. Influencée par les conseils avisés de Victoria Beckham, elle opte désormais pour une approche plus naturelle : bras détendus le long du corps, tête légèrement inclinée, regard franc mais souple.

« Ça, c’est moderne. On fait ça maintenant », glisse-t-elle avec le sourire. Une nouvelle manière d’occuper l’espace, moins figée, plus fluide, qui s’accorde parfaitement avec l’évolution des codes du glamour. Car aujourd’hui, le chic ne réside plus uniquement dans la tenue, mais aussi dans l’attitude.

Une posture qui s’adapte à la robe

Eva Longoria ne s’arrête pas là. Pour elle, réussir une entrée sur le tapis rouge dépend aussi de la tenue portée. « Avant de sortir, je regarde toujours la coupe de ma robe. Quelle jambe va devant ? Ce qui dépend du côté de la fente », confie-t-elle. Chaque détail compte. « L’élégance repose sur une compréhension précise de sa silhouette, de la fluidité du tissu, et de la manière dont le corps accompagne le vêtement », explique-t-elle aussi.

Ce sens du détail n’a rien d’anecdotique sur un tapis rouge aussi scruté que celui de Cannes. Il traduit une volonté d’authenticité dans un univers ultra-codifié, où la moindre erreur peut vite être pointée du doigt. Avec cette approche, Eva Longoria s’inscrit dans une vision du glamour plus consciente, plus personnelle, loin des poses toutes faites.

L’influence d’icônes comme Victoria Beckham

Si Eva Longoria accorde autant d’importance à ses poses, c’est aussi parce qu’elle s’entoure des bons conseils. Et en matière de style, difficile de faire plus avisé que Victoria Beckham. « C’est une icône de la mode. Je prendrai n’importe quel conseil venant d’elle », confie-t-elle. Une manière de rappeler que derrière chaque apparition, se cache souvent un travail minutieux, des échanges entre femmes, et une transmission discrète de secrets de style.

À Cannes, chaque détail devient un message. Et dans ce décor d’apparat, abandonner une pose « ringarde » peut être le signe d’une élégance qui se renouvelle, d’un goût qui évolue.