À 56 ans, Jennifer Lopez mise sur une silhouette noire intemporelle

La chanteuse américaine Jennifer Lopez n’a jamais semblé aussi sûre de son style. Le carousel publié sur son compte Instagram, à l’occasion de la sortie de son nouveau film « Office Romance », confirme ce que ses fans répètent depuis des mois : elle semble avoir trouvé une nouvelle maturité stylistique, à la fois épurée et profondément cinématographique.

Un col roulé noir en mohair sur jupe en satin

Sur les clichés partagés, Jennifer Lopez apparaît dans une silhouette totalement noire, d’une intemporalité maîtrisée. La partie supérieure de la tenue repose sur un col roulé en mohair noir, à manches mi-longues, dont la matière duveteuse capte la lumière au moindre mouvement. Une pièce structurée et précisément ajustée à la silhouette.

Le bas du look mise sur le contraste. À ce col roulé pelucheux, Jennifer Lopez associe une longue jupe noire en satin, dont la matière lisse et lustrée vient apporter un effet presque liquide à la silhouette. Une combinaison de textures particulièrement réussie, qui rappelle les jeux de matière chers aux grandes maisons italiennes – entre douceur et brillance, entre confort et élégance.

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Une mise en scène complice avec son partenaire de tournage

L’image qui circule le plus montre Jennifer Lopez aux côtés de l’acteur, humoriste et écrivain anglais Brett Goldstein, son partenaire principal dans le film « Office Romance ». Sur le cliché, Jennifer Lopez pose une main bienveillante sur le visage de Brett Goldstein, dans un geste tendre et complice. Une scène qui annonce parfaitement le ton de la comédie romantique à venir – où humour, sensibilité et rapprochement amoureux semblent se croiser sans concession.

Aux oreilles, des boucles dorées discrètes apportent juste ce qu’il faut de chaleur métallique. Côté coiffure, un chignon haut très tiré, qui dégage le visage de Jennifer Lopez et structure sa silhouette. Et côté beauté, un teint lumineux, des sourcils dessinés, un maquillage sobre – bref, tout est calibré pour laisser parler la pièce vestimentaire.

« Office Romance », un nouveau projet phare

Cette apparition sur Instagram s’inscrit, en réalité, dans une campagne de promotion bien orchestrée. « Office Romance » est le nouveau film avec Jennifer Lopez, réalisé par Ol Parker, et porté à l’écran aux côtés de Brett Goldstein et d’un casting où l’on retrouve notamment l’actrice américaine Betty Gilpin, l’acteur et humoriste américain Tony Hale, l’actrice et romancière américaine Amy Sedaris ou encore l’acteur américain Bradley Whitford.

Dans sa légende Instagram, Jennifer Lopez a tenu à remercier individuellement chaque membre de l’équipe : « Merci à Brett Goldstein d’avoir été le meilleur partenaire dont une fille puisse rêver, et à Joe Kelly et lui d’avoir écrit ce film aussi adorable qu’hilarant pour moi. Et un grand merci spécial à notre extraordinaire réalisateur, Ol Parker ». Une déclaration enthousiaste, qui en dit long sur l’investissement de Jennifer Lopez dans ce nouveau projet.

Dans cette tenue noire et cette campagne promotionnelle parfaitement maîtrisée, Jennifer Lopez démontre ainsi une fois de plus que l’âge n’a guère d’importance, si certains en doutaient encore.