Charlize Theron choque Hollywood lors d’un évènement : « qu’ils aillent se faire… »

Charlize Theron a créé la surprise à Hollywood lors d’un événement caritatif, n’hésitant pas à critiquer ouvertement le mariage ultra-médiatisé de Jeff Bezos et Lauren Sánchez.

Une pique bien sentie contre le mariage du milliardaire

Entre humour piquant et engagement, l’actrice a transformé sa prise de parole en tribune politique, dénonçant l’indécence de la démesure face à l’urgence des crises mondiales. C’est précisément le 28 juin 2025, lors de la cinquième édition de la Block Party organisée pour sa fondation Africa Outreach Project, que Charlize Theron a lancé à ses invités : « Je pense qu’on est peut-être les seuls à ne pas avoir reçu d’invitation pour le mariage de Bezos. Mais ce n’est pas grave, parce qu’ils craignent et que nous, on est cool ». La comédienne a même ponctué sa tirade d’un « Qu’ils aillent se faire… », sous les applaudissements du public.

Un contraste entre faste et réalité

L’actrice sud-africaine n’a pas seulement ironisé sur l’événement le plus extravagant de l’année – un mariage à 50 millions de dollars à Venise, avec une ribambelle de stars et la ville presque privatisée. Elle a profité de l’occasion pour rappeler le contraste saisissant entre cette débauche de luxe et la gravité de la situation mondiale.

« Merci d’être ici, surtout dans un monde qui donne l’impression d’être en train de brûler – parce que c’est le cas. Ici à Los Angeles, aux États-Unis et partout dans le monde, on régresse à toute vitesse. Les politiques migratoires détruisent des familles, les droits des femmes s’érodent chaque jour, les vies queer et trans sont de plus en plus effacées, et les violences fondées sur le genre augmentent. Ce ne sont pas juste des lois, c’est personnel », a-t-elle martelé.

Un engagement personnel et politique

Charlize Theron, elle-même immigrée, a rappelé son propre parcours, ayant été expulsée des États-Unis à 19 ans avant d’obtenir la nationalité américaine. Elle a également dénoncé la réduction de l’aide internationale, notamment dans la lutte contre le VIH en Afrique du Sud, qualifiant la situation de « dangereuse et déchirante ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlize Theron (@charlizeafrica)

Malgré la gravité de son discours, l’actrice a tenu à terminer sur une note d’espoir :

« Il y a du pouvoir dans le fait de résister, de voter, de prendre soin les uns des autres. Il y a une force en chacun de nous quand on se lève, qu’on s’organise, qu’on proteste, qu’on refuse d’accepter que cette situation devienne la nouvelle norme ». Par ce discours, Charlize Theron a rappelé que le glamour hollywoodien ne doit pas faire oublier l’essentiel : la solidarité et la justice sociale.