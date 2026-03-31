En plein concours de « Miss Grand Thaïlande », les facettes dentaires de cette candidate se détachent

Un incident inattendu a marqué les phases préliminaires du concours « Miss Grand Thaïlande », organisées le 25 mars à Bangkok. La candidate Kamolwan Chanago, âgée de 18 ans, a vu ses facettes dentaires se détacher alors qu’elle se présentait devant le jury et le public. Un moment capturé en vidéo et largement relayé sur les réseaux sociaux.

Un moment inattendu sur scène

Alors qu’elle prononçait son discours d’introduction, Kamolwan Chanago a rencontré des difficultés d’élocution, ses facettes dentaires s’étant déplacées de manière visible. Malgré la surprise, elle a rapidement réagi avec calme, puis a ajusté sa dentition face caméra avant de poursuivre sa prestation.

Une réaction saluée pour son professionnalisme

L’incident n’a pas interrompu le déroulement du concours. Kamolwan Chanago a continué à défiler sur scène, conservant une attitude assurée face au public. Selon une déclaration relayée par plusieurs médias internationaux, l’organisation « Miss Grand International » a souligné le professionnalisme de la candidate face à cet imprévu. Le communiqué évoque un « incident mineur et inattendu » et met en avant son assurance et sa présence sur scène malgré la situation.

Des spectateurs présents lors de l’événement ont également salué sa réaction, certains estimant que sa gestion du moment témoignait d’une grande maîtrise de soi, qualité essentielle dans les concours de beauté où l’aisance scénique joue un rôle important.

L’importance de la préparation et de la confiance en soi

Les concours de beauté exigent une préparation minutieuse, incluant la prise de parole en public, la posture et l’image. Malgré le haut niveau d’exigence, des imprévus peuvent survenir, rappelant la pression à laquelle les participantes sont exposées. Cette pression est d’ailleurs au cœur des critiques adressées à ces concours dits « de beauté », souvent dénoncés pour le jugement qu’ils portent sur le corps des femmes et pour des standards jugés arbitraires et dénués d’intérêt réel.

Cet épisode souligne aussi l’importance de la confiance en soi et de la capacité d’adaptation dans des contextes très médiatisés. En poursuivant sa prestation sans se laisser déstabiliser, Kamolwan Chanago a démontré une forme de résilience souvent valorisée dans ce type de compétition.

Si cet incident a suscité de nombreuses réactions en ligne, il met surtout en lumière la manière dont une candidate peut gérer une situation délicate sous le regard du public. La réaction de Kamolwan Chanago rappelle que les concours de beauté évaluent également la capacité à faire face à l’imprévu avec assurance et professionnalisme.