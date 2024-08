Défi givré, découvrez les stars qui jouent le jeu sur Instagram

Quand la générosité se pare de frissons, les stars n’hésitent pas à mouiller le maillot sur Instagram. Découvrez comment un défi glacial a réchauffé les cœurs et sensibilisé des millions.

L’impact du Ice Bucket Challenge chez les célébrités sur Instagram

Le phénomène du Ice Bucket Challenge a pris d’assaut le paysage médiatique il y a 10 ans, devenant un véritable tourbillon sur les réseaux sociaux. Afin de fêter le dixième anniversaire de ce challenge, le défi givré a été mis en place cette année. Le concept reste le même : se verser un saut d’eau glacé pour sensibiliser à la maladie de Charcot.

Un défi viral pour une noble cause

L’exemple inspirant vient d’en haut : il y a 10 ans, des figures emblématiques telles que Mark Zuckerberg ou Bill Gates ont rapidement été suivies par une pléthore de stars qui n’ont pas hésité à se mouiller littéralement pour la cause. Leurs vidéos, où l’on voit l’eau glacée s’abattre sur eux dans un élan de solidarité contagieux, ont contribué à sensibiliser le grand public et à générer des dons substantiels.

En 2024, plusieurs stars ont remis au goût du jour le défi du Ice Bucket Challenge comme Denis Brognart ou encore Jo-Wilfried Tsonga.

Ce déferlement glacial a également permis de tisser des liens inattendus entre personnalités. Ainsi, on découvre des amitiés insoupçonnées et des chaînes de défis qui relient artistes, sportifs et leaders technologiques dans un même élan caritatif. En choisissant trois ami.e.s ou connaissances à nommer après leur propre douche froide, chaque participant.e contribue à étendre cette toile bienveillante.

Résultats tangibles d’une initiative virale

Au-delà du spectacle et de l’amusement qu’il procure, le Ice Bucket Challenge a prouvé son efficacité en collectant plus de 115 millions de dollars destinés à la recherche contre cette maladie neurodégénérative. Une somme considérable qui a déjà permis des avancées significatives dans la compréhension scientifique de la pathologie. Il est indéniable que cet élan collectif porté par les célébrités sur Instagram a joué un rôle crucial dans ce succès financier et scientifique.

En plus du défi givré, l’ARSLA (Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique) a lancé cette année une gamme de T-shirt disponible chez Etam pour soutenir la cause. Les profits sont entièrement reversés à la recherche liée à la maladie de Charcot.

Cet élan solidaire initié par les célébrités sur Instagram est le parfait exemple que derrière chaque figure publique se trouve un.e citoyen.ne concerné.e, capable d’apporter sa pierre à l’édifice commun. Le Ice Bucket Challenge restera gravé dans nos mémoires comme une initiative où humour et bienveillance s’unissent pour faire avancer la science et soutenir celleux qui en ont besoin.