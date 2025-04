Elizabeth Hurley, 59 ans, éblouit en robe dos-nu scintillante

Ce week-end, Elizabeth Hurley a prouvé une fois de plus qu’elle est une véritable icône de style. Invitée aux SPA Awards en Allemagne, l’actrice et mannequin britannique a captivé tous les regards dans une robe dos-nu à sequins. À 59 ans, elle rayonne plus que jamais.

Une apparition qui fait sensation

Le 12 avril 2025, au prestigieux Steigenberger Icon Grand Hotel, Elizabeth Hurley a foulé le tapis rouge de la 28e édition des SPA Awards. Dès son arrivée, tous les yeux étaient tournés vers elle. La star a opté pour une robe glitter qui alliait glamour et audace, prouvant qu’à n’importe quel âge, on peut briller de mille feux.

Sa tenue ? Une robe longue entièrement ornée de sequins argentés, qui captait la lumière à chaque mouvement. Un modèle dos-nu, aux fines bretelles croisées dans le dos, qui mettait en valeur sa silhouette. Avec une coupe flatteuse resserrée à la taille et une jupe à traîne légère, Elizabeth Hurley a tout simplement envoûté le red carpet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Des détails qui subliment

Outre la robe en elle-même, tout était dans le détail. Le col licou très décolleté mettait en valeur son port de tête et soulignait un look à la fois sensuel et raffiné. La chute de reins dévoilée par le dos-nu apportait une touche audacieuse.

Côté accessoires, Elizabeth Hurley a joué la carte de l’élégance en misant sur des bijoux discrets mais précieux : un bracelet scintillant et des boucles d’oreilles pendantes en diamants venaient sublimer l’ensemble sans voler la vedette à la robe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Un beauty look signature

Fidèle à son style, l’actrice et mannequin britannique a gardé sa mise en beauté simple mais efficace. Sa chevelure, laissée libre et légèrement ondulée, encadrait son visage avec naturel. Son maquillage mettait l’accent sur un regard charbonneux intense, contrastant joliment avec une bouche rosée au fini glossy. Un équilibre parfait entre glamour intemporel et fraîcheur assumée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

L’apparition d’Elizabeth Hurley aux SPA Awards rappelle une chose essentielle : la beauté n’a pas d’âge. En affichant fièrement ses 59 ans, l’actrice envoie un message inspirant. On peut être rayonnante, puissante et audacieuse à tout moment de sa vie ! Avec cette robe scintillante, Elizabeth Hurley montre qu’elle reste et restera une star à part entière.