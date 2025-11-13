Demi Moore ultra glamour, mais ce détail inattendu lui a donné du fil à retordre

L’actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore a récemment ébloui le tapis rouge avec un look glamour mêlant modernité et élégance vintage. Toutefois, derrière cet ensemble noir signé Balenciaga se cache une anecdote surprenante liée à un détail qui lui a donné du fil à retordre en coulisses.

Demi Moore et le « combat » des gants d’opéra

Lors des « Women of The Year Awards 2025 », Demi Moore a choisi une silhouette noire signée Balenciaga, rehaussée par de longs gants d’opéra blancs, véritables symboles du glamour hollywoodien d’antan. Ces accessoires, bien que magnifiques, ont posé un vrai défi à Demi Moore, qui a dû lutter pour les enfiler, comme elle l’a montré avec humour dans une vidéo partagée sur Instagram. Accompagnée de son styliste Brad Goreski, elle a comparé cet effort à enfiler des chaussettes de compression, témoignant de la difficulté de dompter ces gants très ajustés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Demi Moore (@demimoore)

Une silhouette couture sublimée par Balenciaga

Le look mêlait un haut sans manches bouffant et un pantalon ajusté, dans une esthétique à la fois minimaliste et sophistiquée, signature du créateur Pierpaolo Piccioli. L’ensemble, ponctué par ces gants lumineux, illustrait parfaitement le renouveau du glamour classique dans une version plus contemporaine, soulignant la nouvelle ère stylistique adoptée par Demi Moore.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Demi Moore (@demimoore)

Malgré les difficultés rencontrées avec ses gants d’opéra, Demi Moore a une nouvelle fois prouvé qu’elle maîtrise l’art du glamour intemporel, alliant élégance et authenticité. Ce détail inattendu rappelle que derrière chaque apparition parfaite se cachent parfois de véritables petites batailles stylistiques qui rendent ces moments encore plus mémorables.