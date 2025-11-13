« Elle est malade ? » : l’état d’Ariana Grande trouble ses fans

L’auteure-compositrice-interprète, actrice et productrice de musique américaine Ariana Grande a récemment fait parler d’elle à l’avant-première londonienne de « Wicked: For Good », non pas pour sa présence mais pour son corps. Depuis plusieurs mois, son « apparence fine » suscite des interrogations sur son état de santé.

Une silhouette qui alarme ses fans

Lors de cet événement dans le quartier Mayfair (West End de Londres, dans la Cité de Westminster), Ariana Grande est apparue dans une élégante robe noire à motifs floraux. Cependant, de nombreux internautes se sont alarmés de son apparence, jugeant la chanteuse « très amaigrie ». Certains fans ont exprimé leur inquiétude, estimant qu’elle a « trop maigri » et allant jusqu’à la comparer à une « ombre » ou à dire qu’elle « ressemble à la mort ». Par rapport à ses précédentes apparitions, beaucoup soulignent « un changement notable », évoquant « un visage plus marqué et une silhouette plus frêle ».

Pressions liées au corps et aux normes

De nombreux fans suspectent que cette transformation soit liée à des pressions médiatiques sur son image ou à des habitudes alimentaires drastiques. Ariana Grande elle-même a évoqué dans une interview les critiques dont elle est victime depuis son adolescence, soulignant la difficulté à répondre aux standards tout en essayant de rester elle-même.

Une invitation à la bienveillance

Malgré l’inquiétude de ses fans, Ariana Grande rappelle que « critiquer le physique d’autrui est inutile » et que « personne ne connaît réellement les combats personnels de chacun ». Précisons aussi qu’on peut être mince sans pour autant être malade ou souffrir de troubles du comportement alimentaire (TCA) : chaque corps est différent, et la seule personne légitime pour juger de sa santé ou de son apparence est soi-même. Ses fans sont ainsi invités à la compréhension plutôt qu’au jugement, surtout face aux défis invisibles que peuvent traverser les célébrités.

En résumé, l’état d’Ariana Grande continue de troubler ses fans qui espèrent « qu’elle saura trouver un équilibre sain ». Cette situation rappelle l’importance de la bienveillance envers soi-même et les autres, en dépassant les apparences.