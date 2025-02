À 28 ans, la fille de Madonna suit les traces de sa mère

Lourdes Leon, fille aînée de la reine de la pop Madonna, fait de plus en plus parler d’elle dans le monde du divertissement. Née le 14 octobre 1996, cette jeune femme de 28 ans semble bien décidée à tracer sa propre voie tout en honorant l’héritage de sa célèbre mère. Entre mode, musique et revendications artistiques, elle incarne une nouvelle génération de femmes libres et audacieuses.

Une éducation stricte et un début de carrière précoce

Si Madonna a marqué l’histoire avec son image provocante et ses choix de vie assumés, elle semble se montrer plutôt stricte avec ses enfants. Lourdes a ainsi reçu une éducation dite rigoureuse. Cette discipline aurait donné à la jeune femme une éthique de travail solide, sans pour autant l’empêcher de développer sa propre personnalité. Dès son plus jeune âge, elle accompagnait souvent sa mère lors de tournées ou d’événements glamour. À 14 ans, elle s’est même lancée dans le monde de la mode en créant la ligne de vêtements « Material Girl » avec sa mère. Cette exposition précoce au monde du spectacle a naturellement influencé ses choix de carrière.

Une carrière de mannequin en pleine ascension

Lourdes Leon n’a pas tardé à conquérir le monde de la mode. Avec son look unique et ses traits marqués hérités de ses racines cubaines (son père est Carlos Leon, originaire de La Havane), elle a attiré l’attention de grandes maisons. Elle a notamment défilé pour des marques prestigieuses telles que Versace et est devenue l’égérie de nombreuses maisons de couture comme Marc Jacobs, Miu Miu, Calvin Klein et Burberry. En septembre 2021, elle a fait la couverture du Vogue américain, une consécration dans le monde du mannequinat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLAHOL (@lourdesleon)

Des apparitions remarquées

Si sa mère Madonna faisait déjà sensation sur les tapis rouges, Lourdes semble avoir hérité de cette capacité à captiver les regards. Toujours audacieuse dans ses choix vestimentaires, elle ose tout : des robes transparentes aux ensembles rétro-futuristes. Récemment, elle a fait parler d’elle lors du défilé Saint Laurent Hommes à Paris, où elle portait une combinaison transparente. Son attitude frondeuse face aux conventions rappelle celle de Madonna à ses débuts.

Une incursion dans la musique

Comme sa mère, Lourdes ne se contente pas d’un seul domaine artistique. En août 2022, elle a ainsi suivi les pas de sa mère en se lançant dans la musique sous le pseudonyme de Lolahol. Elle a sorti son premier EP intitulé « Go », un projet de musique expérimentale, démontrant ainsi sa volonté de s’exprimer artistiquement au-delà du mannequinat. Lourdes ne cherche pas à imiter sa mère, mais plutôt à proposer sa propre vision sonore.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLAHOL (@lourdesleon)

Une quête d’indépendance

Lourdes a toujours revendiqué son besoin de liberté et d’indépendance. « Les gens pensent que tout m’a été donné sur un plateau, mais ce n’est pas le cas », confiait-elle dans une interview. Elle a par exemple financé ses études à l’université du Michigan par elle-même et s’est construite un parcours sans profiter ouvertement de la fortune de sa mère. Cette volonté d’autonomie se reflète également dans ses choix de carrière variés.

Un style personnel affirmé

Côté mode, Lourdes casse les codes. Tantôt glamour, tantôt streetwear, elle maîtrise l’art du contraste. Une chose est sûre : elle ne suit pas les tendances, elle les crée. Elle assume aussi fièrement ses choix esthétiques, de ses sourcils épais non épilés, en passant par ses aisselles parfois également non épilées jusqu’à ses tatouages visibles. Lourdes refuse de correspondre à une image lisse et stéréotypée de la mannequin parfaite. Cela lui vaut d’être considérée par Anna Wintour (papesse de la mode) comme l’une des mannequins qui changent l’industrie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLAHOL (@lourdesleon)

Une personnalité forte et multifacette

Diplômée du prestigieux lycée LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, Lourdes Leon a poursuivi des études universitaires et continue de se former intensivement à la danse. Elle est bien plus qu’une « fille de ». C’est une artiste, une icône montante et une femme engagée. Elle porte haut les valeurs de liberté, de créativité et d’authenticité. Avec une mère aussi légendaire que Madonna, la pression aurait pu être écrasante. Mais Lourdes a su transformer cet héritage en tremplin pour construire son propre chemin. Alors, peut-être que la comparaison est inévitable, mais Lourdes prouve chaque jour qu’elle est une étoile montante qui brille à sa façon.

À 28 ans, Lourdes Leon semble bien partie pour suivre les traces de sa mère tout en traçant sa propre voie. Entre provocation et quête d’indépendance, mannequinat et musique, Lourdes Leon est bien décidée à faire parler d’elle, non pas comme la fille de Madonna, mais comme une artiste à part entière.